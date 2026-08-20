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El contundente mensaje del nieto de "Palito" Ortega sobre Sebastián Ortega: “Ya lo solté a mi viejo”

El nieto de Palito Ortega contó cómo es su relación con el productor y explicó por qué decidió construir su carrera artística por fuera de la influencia de su padre.

Dante Ortega y su abuelo Palito Ortega.
Dante Ortega y su abuelo "Palito" Ortega.
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • En una entrevista reciente, Dante Ortega reveló que decidió forjar su carrera artística de forma independiente y sin la ayuda de su padre, el productor Sebastián Ortega.
  • El joven relató que su padre le sugirió no debutar en sus producciones para no quedar condicionado por el apellido, motivándolo a buscar sus propios proyectos.
  • A sus 25 años, Dante prepara el lanzamiento de su primer EP musical y obras teatrales con el objetivo de consolidar una identidad artística propia.
Resumen generado con IA

A los 25 años, Dante Ortega busca consolidar su propio camino dentro del mundo artístico. El hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, y nieto de "Palito" Ortega, prepara el lanzamiento de sus primeras canciones y también trabaja en nuevos proyectos vinculados con la actuación.

En una entrevista con Infobae, el joven habló sobre su familia, sus proyectos y la decisión de desarrollar su carrera profesional por sus propios medios.

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Qué dijo Dante Ortega sobre Sebastián Ortega

Dante contó que inicialmente había pensado en comenzar su carrera junto a su padre. Incluso le pidió participar como extra en alguna de sus producciones.

“Che, papá, ¿no hay nada? Por favor, poneme en una estación de servicio, o que le sirva el café al protagonista”, recordó sobre aquel pedido.

Sin embargo, Sebastián Ortega eligió que su hijo comenzara su recorrido profesional lejos de sus producciones. “Me dijo: prefiero que arranques con otro, que no te conozcan porque arrancaste conmigo que soy tu papá”, relató Dante.

Con el tiempo, el joven entendió la postura de su padre y dejó de buscar oportunidades dentro de sus proyectos.

“Ya lo solté a mi viejo. Y además siento que no voy a necesitar de él para ser quien quiero ser. O sea, por más que a él le vaya bien, yo voy a encontrar mi camino”, afirmó.

Dante Ortega prepara sus primeras canciones

Además de la actuación, Dante está enfocado en la música. Actualmente trabaja en un EP compuesto por canciones propias y prepara una presentación para este año.

El joven también planea regresar al teatro con una propuesta de microteatro, una experiencia que ya realizó anteriormente y que despertó su interés por la actuación.

El parecido entre Dante Ortega y Palito Ortega

Durante la entrevista, Dante también habló sobre el vínculo artístico que lo une con su abuelo, Palito Ortega, y reconoció el parecido entre ambos.

El joven señaló que existe una tradición artística dentro de la familia: “A todos nos gusta algo relacionado con el arte, la música, la actuación”.

Dante comenzó a cantar durante su adolescencia y recordó que fue su abuelo quien lo incentivó a estudiar guitarra para poder componer.

Ahora, mientras prepara sus primeras canciones y nuevos trabajos como actor, busca aprovechar el legado artístico de su familia sin quedar definido por él. Su objetivo es construir una identidad propia y desarrollar una carrera independiente de los nombres que lo precedieron.

Temas Ramón "Palito" OrtegaGuillermina ValdésSebastián Ortega
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