Cómo estudiar sin memorizar todo el día: la técnica respaldada por un Premio Nobel que mejora el aprendizaje

Estudiar muchas veces implica memorizar como un loro sin entender. Pero la técnica Feynman, ideada por el premio Nobel Richard Feynman, propone un camino distinto: explicar lo aprendido con simplicidad para detectar lo que falta y reforzar el conocimiento de forma activa. Este método sigue vigente y ahora se difunde entre jóvenes que desean comprender en profundidad, no sólo aprobar.