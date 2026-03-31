La CGT celebró el freno judicial a la reforma laboral

La estrategia legal del Estado se centrará en cuestionar la legitimación activa de la CGT para establecer la demanda y en defender la presunción de legitimidad de la actividad legislativa. El Gobierno sostiene que la suspensión de la ley afecta el interés público y el principio de división de poderes, subrayando que la normativa fue concebida como un mandato de gestión para modernizar el mercado laboral. Por ello, han manifestado su intención de agotar todas las instancias judiciales para restablecer la vigencia plena de la Ley N° 27.802.