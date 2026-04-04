El Gobierno apura la reglamentación de la reforma laboral y busca blindarla ante la ofensiva judicial

Entre los puntos a reglamentar, el nuevo artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo remite a la definición de sistemas de pago para prestaciones sin relación de dependencia, mientras que el artículo 52 deja en manos de ARCA la normativa sobre registración. En tanto, el artículo 92 ter establece que las prestaciones de seguridad social para contratos a tiempo parcial deberán ser determinadas por vía reglamentaria.