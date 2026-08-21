Un grupo de suscriptores visitó la planta impresora de LA GACETA

María Laura Ferracedo (57 años) se declaró fanática de aquellas páginas de humor de LA GACETA, donde leía las tiras de “Lorenzo y Pepita” y “Quintín García”, entre otros. “Tengo un recuerdo muy lejano de cuando publicaron ‘El Eternauta’ por entregas. Y mi mamá conservaba las ediciones históricas del diario, por ejemplo de cuando el hombre llegó a la Luna”, dijo. Y destacó también los suplementos: “Tengo una vida atravesada por las lecturas de LA GACETA. Soy profesora en Letras, así que también soy una gran fanática de la Literaria. Estar aquí me parece súper interesante para mi identidad, para la identidad de los tucumanos”.