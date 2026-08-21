México localiza una embarcación con migrantes cubanos

Resumen para apurados
- La Marina de México rescató en Yucatán a 19 migrantes cubanos que estaban desaparecidos desde el 11 de agosto, tras zarpar de la isla huyendo de la crisis.
- La lancha precaria navegaba con escaso combustible desde Pinar del Río. El rescate se logró tras un operativo con lanchas rápidas ante el alerta familiar.
- El agravamiento del déficit energético y las nuevas sanciones de EE.UU. prevén un aumento en las peligrosas salidas marítimas clandestinas desde Cuba.
LA HABANA, Cuba.- La Marina de México localizó una embarcación con 19 migrantes cubanos, incluidos siete menores de edad, de la cual no se tenía información desde la semana pasada. Según medios de prensa cubanos y estadounidenses, el bote salió de la provincia de Pinar del Río, al oeste de La Habana, el 11 de agosto y se desconocía su paradero desde entonces. “Ya recuperaron a los cubanos”, dijo una fuente de la Marina: “Van camino al Mando Naval”.
Los migrantes fueron ubicados cerca de la Novena Zona Naval, un mando de la Marina ubicado en la Península de Yucatán, uno de los puntos de México más cercanos a Cuba. Más temprano, la fuente informó que la Marina había ordenado el zarpe de un Defender, una embarcación ligera de alta velocidad utilizada en operaciones de búsqueda y rescate. Un hombre que vive en México y cuyos hijos viajan en el barco dijo a la cadena Univision el lunes pasado que la lancha tenía poco combustible.
Centenares de cubanos buscan irse de la isla en embarcaciones pequeñas o precarias, expuestos a naufragios, desapariciones o a ser interceptados por los guardacostas.
Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo al suministro de combustible a la isla, lo que agravó la crisis energética que ya enfrentaba y ha provocado prolongados apagones que trastocan la vida de sus 9,4 millones de habitantes. Ellos bromean diciendo que están hartos de ver las estrellas.
Ayer, Estados Unidos anunció una nueva salva de sanciones contra Cuba, en particular contra nueve entidades entre las que figura el Ministerio de la Construcción. Estas entidades, principalmente de los sectores minero y metalúrgico, “apoyan el aparato represivo del régimen al ejercer control sobre sectores económicos clave”, indicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.
Asimismo, anunció otras sanciones dirigidas contra los dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Washington acusa a Cuba de financiar, en particular a través de este Instituto, “una amplia red en Estados Unidos destinada a identificar, reclutar y radicalizar elementos subversivos que operan principalmente bajo el pretexto de intercambios educativos o culturales”.