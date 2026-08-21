México localiza una embarcación con migrantes cubanos

Los migrantes fueron ubicados cerca de la Novena Zona Naval, un mando de la Marina ubicado en la Península de Yucatán, uno de los puntos de México más cercanos a Cuba. Más temprano, la fuente informó que la Marina había ordenado el zarpe de un Defender, una embarcación ligera de alta velocidad utilizada en operaciones de búsqueda y rescate. Un hombre que vive en México y cuyos hijos viajan en el barco dijo a la cadena Univision el lunes pasado que la lancha tenía poco combustible.