Mundo

México localiza una embarcación con migrantes cubanos
México localiza una embarcación con migrantes cubanos
Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • La Marina de México rescató en Yucatán a 19 migrantes cubanos que estaban desaparecidos desde el 11 de agosto, tras zarpar de la isla huyendo de la crisis.
  • La lancha precaria navegaba con escaso combustible desde Pinar del Río. El rescate se logró tras un operativo con lanchas rápidas ante el alerta familiar.
  • El agravamiento del déficit energético y las nuevas sanciones de EE.UU. prevén un aumento en las peligrosas salidas marítimas clandestinas desde Cuba.
Resumen generado con IA

LA HABANA, Cuba.- La Marina de México localizó una embarcación con 19 migrantes cubanos, incluidos siete menores de edad, de la cual no se tenía información desde la semana pasada. Según medios de prensa cubanos y estadounidenses, el bote salió de la provincia de Pinar del Río, al oeste de La Habana, el 11 de agosto y se desconocía su paradero desde entonces. “Ya recuperaron a los cubanos”, dijo una fuente de la Marina: “Van camino al Mando Naval”.

Los migrantes fueron ubicados cerca de la Novena Zona Naval, un mando de la Marina ubicado en la Península de Yucatán, uno de los puntos de México más cercanos a Cuba. Más temprano, la fuente informó que la Marina había ordenado el zarpe de un Defender, una embarcación ligera de alta velocidad utilizada en operaciones de búsqueda y rescate. Un hombre que vive en México y cuyos hijos viajan en el barco dijo a la cadena Univision el lunes pasado que la lancha tenía poco combustible.

Centenares de cubanos buscan irse de la isla en embarcaciones pequeñas o precarias, expuestos a naufragios, desapariciones o a ser interceptados por los guardacostas.

Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo al suministro de combustible a la isla, lo que agravó la crisis energética que ya enfrentaba y ha provocado prolongados apagones que trastocan la vida de sus 9,4 millones de habitantes. Ellos bromean diciendo que están hartos de ver las estrellas.

Ayer, Estados Unidos anunció una nueva salva de sanciones contra Cuba, en particular contra nueve entidades entre las que figura el Ministerio de la Construcción. Estas entidades, principalmente de los sectores minero y metalúrgico, “apoyan el aparato represivo del régimen al ejercer control sobre sectores económicos clave”, indicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Asimismo, anunció otras sanciones dirigidas contra los dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Washington acusa a Cuba de financiar, en particular a través de este Instituto, “una amplia red en Estados Unidos destinada a identificar, reclutar y radicalizar elementos subversivos que operan principalmente bajo el pretexto de intercambios educativos o culturales”.

Temas México
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Otro sismo en México: un temblor de magnitud 5,2 sacudió Chiapas

Otro sismo en México: un temblor de magnitud 5,2 sacudió Chiapas

Lo más popular
¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
1

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros
2

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre
3

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA
4

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”
5

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Ranking notas premium
El inquietante señor Cerimedo
1

El inquietante señor Cerimedo

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
2

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
3

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa
4

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión
5

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión

Más Noticias
Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

El padre soñó el vino, el hijo construyó la bodega y un enólogo supo interpretar la Quebrada de Humahuaca

El padre soñó el vino, el hijo construyó la bodega y un enólogo supo interpretar la Quebrada de Humahuaca

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

Comentarios