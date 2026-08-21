Preparan el terreno para la enseñanza de la Educación Financiera en las escuelas

Resumen para apurados
- Educación y Banco Macro capacitaron ayer a más de 1.400 alumnos y docentes en el teatro Mercedes Sosa para fomentar la autonomía financiera y el emprendimiento.
- El taller 'Cuentas sanas' suma 2.060 capacitados este año bajo un convenio que busca incorporar herramientas de costos, marketing e impuestos en escuelas secundarias y de adultos.
- La iniciativa busca formalizar la educación financiera en el currículo escolar y prevé nuevas jornadas en Tafí del Valle y Amaicha del Valle para fortalecer proyectos locales.
En un futuro no muy lejano, la Educación Financiera será un contenido más de los saberes que se enseñan en las escuelas, a fin de propiciar que los alumnos se manejen con autonomía en la vida cotidiana. Bajo esa concepción, el Ministerio de Educación junto al Banco Macro capacitaron ayer a más de 1.000 alumnos de carreras de formación profesional y de secundarios, y a 400 docentes, en una jornada titulada “Educación financiera: aprender para emprender”, que se realizó en el teatro Mercedes Sosa. Ya son 2.060 estudiantes y docentes que hicieron la formación este año, en el marco de un convenio entre ambas instituciones.
“La educación financiera hoy es un eje que venimos trabajando con diferentes capacitaciones a los docentes de niveles primario y secundario porque creemos que es necesario que los alumnos aprendan a manejar estas herramientas”, señaló la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo. La funcionaria destacó que este tema es prioritario en la formación de los docentes y de los alumnos secundarios de último curso, y de adultos. Entre los del secundario se han priorizado las escuelas Innova, que hacen la punta en la transformación de ese nivel. Consideró que “la educación financiera vinculada a un trabajo genuino otorga autonomía a los alumnos para que puedan emprender y aprender a usar responsablemente las finanzas y volver a invertir para lograr un proyecto de vida sustentable”.
La educación en finanzas se encuentran hoy en trayectos formativos, en cursos gratuitos del Infod y en otras capacitaciones que dicta el Ministerio de Educación en alianza con distintas fundaciones como la del Banco Macro y Junior Achievement, entre otras.
A su vez, la directora de Educación de Jóvenes y Adultos y Educación No Formal, Dora Villagra, indicó que la educación financiera es un tema esencial para la modalidad por tratarse de un semillero de emprendedores. “Es muy importante que los alumnos de formación profesional en oficios puedan emprender y ver cómo llevar adelante un negocio.
“Creemos y estamos convencidos de poder potenciar todo lo que tenga que ver con el desarrollo profesional de los alumnos que hoy están terminando y cursando su último año”, dijo el presidente de la Fundación Macro, Fernando Tabora, quien además entregó 15 computadoras destinadas a los centros CEJA de Trancas y La Madrid.
“Este programa tiene que ver con ayudar a los alumnos desde el punto de vista financiero, del cómo emprender un negocio, no solamente en el conocimiento de algunas herramientas financieras, sino también para poder determinar cuestiones básicas como costo, cómo saber determinar el precio de su producto, cómo posicionar el producto, cómo trabajar en aspectos de marketing y aspectos impositivos”, explicó. Otras capacitaciones similares se realizarán en Tafí del Valle y Amaicha del Valle.
Elizabeth Jiménez, alumna del CEJA Alderetes y emprendedora, no dudó en expresar su satisfacción por participar de la capacitación: “Esto abre mucho la mente. Yo tengo un microemprendimiento y esto me permite pensar en expandir, mejorar e innovar en mi vida”, concluyó.