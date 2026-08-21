Preparan el terreno para la enseñanza de la Educación Financiera en las escuelas

“La educación financiera hoy es un eje que venimos trabajando con diferentes capacitaciones a los docentes de niveles primario y secundario porque creemos que es necesario que los alumnos aprendan a manejar estas herramientas”, señaló la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo. La funcionaria destacó que este tema es prioritario en la formación de los docentes y de los alumnos secundarios de último curso, y de adultos. Entre los del secundario se han priorizado las escuelas Innova, que hacen la punta en la transformación de ese nivel. Consideró que “la educación financiera vinculada a un trabajo genuino otorga autonomía a los alumnos para que puedan emprender y aprender a usar responsablemente las finanzas y volver a invertir para lograr un proyecto de vida sustentable”.