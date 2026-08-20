La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa
La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa concluyó que existió una “autopuesta en peligro” del cantante al retroceder de espaldas y descartó la falta de servicio del teatro, de su titular y de ATSA.
Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis contra el Teatro Mercedes Sosa, al considerar que el cantante incurrió en una "autopuesta en peligro".
- El fallo descartó la falta de servicio del recinto y ATSA, determinando que el artista cayó al retroceder de espaldas sobre el escenario antes de su fallecimiento en 2020.
- La resolución judicial exime de responsabilidad civil a los administradores del teatro y sienta un precedente clave sobre la seguridad y los riesgos en espectáculos en vivo.
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