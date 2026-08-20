EspectáculosResolución judicial

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa

La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa concluyó que existió una “autopuesta en peligro” del cantante al retroceder de espaldas y descartó la falta de servicio del teatro, de su titular y de ATSA.

Sergio Denis falleció el 15 de mayo de 2020.
Sergio Denis falleció el 15 de mayo de 2020.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero 20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis contra el Teatro Mercedes Sosa, al considerar que el cantante incurrió en una "autopuesta en peligro".
  • El fallo descartó la falta de servicio del recinto y ATSA, determinando que el artista cayó al retroceder de espaldas sobre el escenario antes de su fallecimiento en 2020.
  • La resolución judicial exime de responsabilidad civil a los administradores del teatro y sienta un precedente clave sobre la seguridad y los riesgos en espectáculos en vivo.
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