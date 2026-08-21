¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

Resumen para apurados
- Diversos espacios políticos alistan candidatos para disputar la intendencia de San Miguel de Tucumán frente a la confirmada postulación de Rossana Chahla.
- Fuerzas como La Libertad Avanza, la UCR, el bussismo y la izquierda comenzaron a perfilar sus estrategias y debatir nombres para el armado electoral.
- El escenario anticipa una reconfiguración de las alianzas partidarias y una creciente puja opositora por el control del principal municipio provincial.
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