Política

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el bussismo, la izquierda y otras agrupaciones alistan sus armados. ¿Qué se dice en el manzurismo?

LA MUNICIPALIDAD CAPITALINA. La pelea por la conducción cuenta con varios nombres en danza, además de la confirmada postulación de Rossana Chahla. / Imagen ilustrativa
LA MUNICIPALIDAD CAPITALINA. La pelea por la conducción cuenta con varios nombres en danza, además de la confirmada postulación de Rossana Chahla. / Imagen ilustrativa
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diversos espacios políticos alistan candidatos para disputar la intendencia de San Miguel de Tucumán frente a la confirmada postulación de Rossana Chahla.
  • Fuerzas como La Libertad Avanza, la UCR, el bussismo y la izquierda comenzaron a perfilar sus estrategias y debatir nombres para el armado electoral.
  • El escenario anticipa una reconfiguración de las alianzas partidarias y una creciente puja opositora por el control del principal municipio provincial.
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