Privatización del Belgrano Cargas: el gobierno de Milei impuso una cláusula “anti-China”

El proceso de privatización del Belgrano Cargas tendrá una condición adicional para las empresas interesadas en quedarse con la concesión de las vías ferroviarias: no podrán participar aquellas compañías que estén bajo control directo o indirecto de gobiernos extranjeros. La restricción fue incorporada al pliego de la licitación y también alcanza a empresas estatales argentinas, tanto nacionales como provinciales, en medio de la presión del gobierno de Donald Trump sobre Argentina en la pelea comercial con China.