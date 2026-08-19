Los vecinos de Concepción, movilizados por el misterio de la Maternidad

Una de las vecinas de la familia, quien se encontraba de regreso en la localidad trás un breve viaje a la capital de la provincia, sostuvo que, en algunas ocasiones, existe una relación desigual entre quienes concurren a atenderse y quienes trabajan en el sistema sanitario. Según su experiencia, esa diferencia puede sentirse con mayor fuerza entre las personas de menores recursos. Pero para ella, por encima de las discusiones sobre la atención o los procedimientos, está la situación de la madre que espera saber qué ocurrió con su hijo. Si bien declara no tener hijos, expresó: “Para ella lo más difícil es el trauma de no saber si es tu hijo, vos estás con el bebé, y que si no es, y que si es”.