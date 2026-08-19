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Los vecinos de Concepción, movilizados por el misterio de la Maternidad

El caso de la familia Paz generó preocupación y distintas opiniones entre los vecinos. Mientras se esperan los resultados de las pruebas de ADN, algunos cuestionan la atención del hospital y otros destacan sus propias experiencias.

Confusión de género en el hospital de Concepción.
Confusión de género en el hospital de Concepción. Fotos Analía Jaramillo
19 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Vecinos de Concepción, Tucumán, se movilizaron tras la denuncia de la familia Paz por una confusión en la identidad de su bebé en la maternidad del hospital local.
  • La familia esperaba una nena pero recibió un varón con aros tras el parto, lo que desató sospechas de un posible intercambio y derivó en la realización de pruebas de ADN.
  • El caso reabrió el debate sobre los protocolos de atención médica en el hospital público, mientras la comunidad y la justicia aguardan los resultados genéticos oficiales.
Resumen generado con IA

El caso de la familia Paz ya forma parte de las conversaciones en Concepción. La pareja había realizado tres ecografías durante el embarazo en las que le informaron que esperaba una nena. Sin embargo, después de una cesárea de urgencia, recibieron un varón vestido con la ropa rosa que habían preparado y con aritos. Al cambiarle el pañal descubrieron que se trataba de un bebé de otro sexo. La Fiscalía intervino y ordenó realizar pruebas de ADN a cinco bebés nacidos durante esa misma franja horaria para descartar una posible confusión de identidad. Los padres esperan la respuesta en su hogar, acompañados por familiares cercanos.

Confusión de género en el hospital de Concepción: "Lo único que pedimos es que el bebé sea nuestro", dijo el abuelo

Confusión de género en el hospital de Concepción: Lo único que pedimos es que el bebé sea nuestro, dijo el abuelo

A partir de entonces, la noticia comenzó a circular entre quienes viven y trabajan cerca del Hospital de Concepción. Algunos se enteraron por las redes sociales o las noticias; otros, por comentarios de familiares y vecinos. Entre las distintas opiniones aparece una preocupación común: la necesidad de saber qué ocurrió.

Las opiniones sobre el hospital no son unánimes. Hay vecinos que destacan la atención que recibieron y otros que aprovechan el episodio para plantear críticas sobre el trato a los pacientes. También están quienes prefieren no opinar para evitar problemas con la institución.

Una de las vecinas de la familia, quien se encontraba de regreso en la localidad trás un breve viaje a la capital de la provincia, sostuvo que, en algunas ocasiones, existe una relación desigual entre quienes concurren a atenderse y quienes trabajan en el sistema sanitario. Según su experiencia, esa diferencia puede sentirse con mayor fuerza entre las personas de menores recursos.  Pero para ella, por encima de las discusiones sobre la atención o los procedimientos, está la situación de la madre que espera saber qué ocurrió con su hijo. Si bien declara no tener hijos, expresó: “Para ella lo más difícil es el trauma de no saber si es tu hijo, vos estás con el bebé, y que si no es, y que si es”.

Una historia de hace casi 40 años vuelve a aparecer

La noticia también despertó recuerdos entre algunos habitantes de Concepción. Durante la recorrida, una vecina y su hija, quienes llevan adelante un comercio de productos avícolas en el barrio,  relataron una experiencia que, según contaron, ocurrió hace unos 38 o 39 años en el mismo hospital.

La mujer recordó que, durante una internación, tuvo dudas sobre lo que había ocurrido con sus dos hijos mellizos después de una cesárea de emergencia y que nunca logró despejarlas por completo. “Yo, como madre, pienso que esos niños, que ya son hombres, deben estar en alguna parte”, aseguró.

También recordó haberse sentido sola durante aquella experiencia y sin herramientas para cuestionar las explicaciones que recibía. “En el hospital se puede esperar cualquier cosa. Porque a mí me pasó”, sostuvo.

Su relato no permite establecer ninguna relación con el caso actual. Sin embargo, muestra cómo la noticia volvió a despertar recuerdos y temores entre algunos habitantes de la ciudad.

Vecinos del barrio de la familia Paz acompañan el momento. Vecinos del barrio de la familia Paz acompañan el momento. Fotos Analía Jaramillo

La reacción de una madre expectante

La preocupación adquiere otra dimensión para quienes actualmente se atienden en el hospital. Una mujer embarazada y paciente del Hospital de Concepción reconoció que el caso genera inquietud, aunque su propia experiencia con la institución es positiva.

“Muy buena atención, muy buenos doctores que me han atendido, 10 de 10, en serio”, afirmó. Su testimonio muestra que las opiniones entre los vecinos no son uniformes. Para algunos, el episodio genera dudas sobre la atención recibida; para otros, la experiencia personal con el hospital sigue siendo positiva.

Mientras tanto, la familia Paz continúa a la espera de certezas. Los estudios de ADN serán determinantes para establecer la filiación de los recién nacidos y descartar o confirmar una eventual confusión de identidad. La Fiscalía ordenó analizar a cinco bebés nacidos en la misma franja horaria y, hasta el momento, no hay personas imputadas por el episodio.

Allegados a la familia señalaron que no realizarán declaraciones hasta que se conozcan los resultados de las pruebas y la resolución de la fiscalía, previstos para los próximos días.

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