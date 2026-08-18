Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
La pareja había realizado tres ecografías en las que le habían informado que esperaba una niña. Tras recibir al recién nacido, descubrieron que era un varón al momento de cambiarle el primer pañal. La Fiscalía tomó declaraciones y ordenó pruebas de ADN a cinco bebés nacidos en la misma franja horaria.
Resumen para apurados
- La Fiscalía investiga al Hospital de Concepción en Tucumán luego de que una pareja denunciara que esperaba una nena y le entregaron un varón con aros tras el parto.
- La madre tuvo una cesárea de urgencia y tres ecografías previas indicaban que era mujer. El bebé fue vestido de rosa y con aritos antes de que se detectara su sexo.
- La Justicia ordenó peritajes de ADN a cinco bebés nacidos en esa misma franja horaria para descartar un posible cambio de identidad y esclarecer lo sucedido.
Un insólito episodio ocurrido en el Hospital de Concepción generó desconcierto entre una pareja de padres primerizos y derivó en una investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán.
Los jóvenes habían atravesado el embarazo convencidos de que esperaban una nena. Esa información había sido confirmada en tres ecografías, por lo que incluso habían preparado ropa de color rosa para recibir a su hija.
Sin embargo, después del nacimiento, recibieron en Neonatología a un bebé vestido con esas prendas y con aritos colocados por una pediatra. Minutos más tarde, cuando le cambiaron el primer pañal, descubrieron que se trataba de un varón.
El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas y del auxiliar fiscal Juan José Ibáñez.
Cómo ocurrió el desconcertante episodio
El nacimiento se produjo mediante una cesárea de urgencia, entre las 11 y las 11.30 de la mañana.
De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía, el recién nacido era considerado de “alto riesgo”, por lo que el personal médico debió actuar rápidamente después del parto.
La cirujana que intervino en la cesárea declaró ante la Fiscalía que, después de extraer al bebé, se lo entregó inmediatamente a una enfermera de Neonatología. Según su testimonio, en medio de la urgencia y la atención que requería el recién nacido, no se habría advertido en ese momento el sexo del bebé.
Más tarde, el personal encargado de la identificación constató que se trataba de un varón.
Alrededor de las 13, el bebé fue llevado hasta sus padres vestido con la ropa rosa que habían preparado y con los aritos colocados. Fue entonces, al momento de cambiarle el pañal, cuando la pareja descubrió la diferencia entre lo que esperaba y el bebé que había recibido.
El reclamo de los padres y la intervención de la Fiscalía
Ante la falta de respuestas que les permitieran comprender lo sucedido, el padre del recién nacido se dirigió a la comisaría local para realizar una denuncia.
La Fiscalía tomó intervención de inmediato. Por disposición de sus superiores, el prosecretario Patricio Reynoso se trasladó hasta la dependencia policial para entrevistarse con el hombre.
Esa misma noche, alrededor de las 22, Reynoso se presentó en el Hospital de Concepción acompañado por personal policial para recabar información y tomar declaraciones testimoniales.
En el centro asistencial fueron entrevistadas las dos cirujanas ginecológicas que participaron de la cesárea, el personal encargado del sistema de identificación y la enfermera de Neonatología que recibió al recién nacido en el quirófano.
Qué explicó el personal médico
Según los testimonios incorporados a la investigación, la cesárea se realizó bajo condiciones de urgencia y el bebé requería atención inmediata debido a su estado de salud.
La profesional que realizó la intervención explicó que extrajo al recién nacido y lo entregó rápidamente a la enfermera de Neonatología. En ese contexto, según su declaración, el sexo del bebé no habría sido advertido en el quirófano.
Por su parte, el personal encargado de la identificación explicó ante la Fiscalía que, una vez constatado que se trataba de un varón, se informó a los padres sobre la situación.
Sin embargo, para despejar cualquier duda sobre lo ocurrido, la Justicia decidió avanzar con una investigación más exhaustiva.
Realizarán pruebas de ADN a cinco bebés
Una de las principales medidas adoptadas por la Fiscalía fue ordenar pericias genéticas a cinco bebés nacidos durante la misma franja horaria.
Además del recién nacido involucrado en el caso, durante esa mañana habían nacido otros cuatro bebés, tanto varones como mujeres.
Por ese motivo, el MPF dispuso realizar pruebas de ADN para determinar de manera científica la identidad de cada recién nacido y descartar cualquier posibilidad de confusión.
El sábado por la mañana, la Fiscalía se comunicó con el Laboratorio de Genética del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para coordinar la toma de muestras.
Las pericias deberán realizarse respetando la correspondiente cadena de custodia, bajo supervisión policial.
Las otras familias accedieron a colaborar
El funcionario judicial Patricio Reynoso también se entrevistó con las madres de los otros cuatro bebés nacidos durante esa franja horaria.
Según fuentes judiciales, todas mostraron predisposición y aceptaron voluntariamente la extracción de las muestras genéticas.
Los resultados de esos estudios serán determinantes para establecer qué ocurrió y llevar tranquilidad a las familias involucradas.
Por ahora no hay imputados
Hasta el momento, no hay personas aprehendidas ni imputadas por el episodio.
La investigación permanece en una etapa preliminar, centrada en la recopilación de testimonios y documentación, mientras la Fiscalía espera los resultados de las pericias de ADN realizadas por el ECIF.
Con esos estudios, la Justicia busca determinar de manera definitiva la identidad de los cinco recién nacidos y establecer si se trató de un error de identificación o si existió alguna otra circunstancia que explique el desconcertante episodio ocurrido en el Hospital de Concepción.