La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado
Con el calendario electoral cada vez más cerca, las dudas condicionan el humor de los inversores durante los próximos meses, según GMA Capital. El Gobierno intenta consolidar las anclas fiscal, monetaria y cambiaria en un mundo cada vez más volátil, que también golpea a la actividad.
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