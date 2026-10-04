La increíble vida de Guillermo Vilas

“Tiriac creía que Vilas debía robustecer y rejuvenecer el físico, la herramienta esencial para exprimir las cualidades de su juego. El vuelo secreto, en avión privado, partió desde París y descendió de manera directa en Transilvania, sitio en el que la doctora tenía su espacio de descanso y en el que, durante dos semanas, el tenista argentino realizó un visionario tratamiento con Gerovital H3, el infrecuente compuesto para retrasar el envejecimiento. El procedimiento confluía a la perfección con largos masajes, el control del flujo sanguíneo, los duros entrenamientos en la montaña y la oxigenación con glóbulos rojos. Años más tarde todo aquello resultaría cotidiano para cualquier preparación física a manos de un médico deportólogo, pero por esos años hacía pensar en una mezcla de dos aspectos: la faceta enigmática del tratamiento, sólo reservada para robustas personalidades del universo, y la visión del tándem Vilas–Tiriac”, se lee en el libro de Amalfitano como para que quede claro de quién se habla cuando se habla de Vilas.