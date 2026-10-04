Sabato en LA GACETA Literaria

Patrick Island, un irlandés sobrino de Beresford, había llegado con la primera invasión inglesa de 1806. Mientras avanzaban las tropas y caía agua hirviendo de los techos, un esclavo negro apuñaló a Patrick en la puerta de una casa. Su dueño ordenó que fuera recogido y atendido. Allí se enamoró de Bartola Gómez, hija del dueño de casa, con quien terminaría casándose. El soldado invasor se convirtió en criollo –pasó a llamarse Patricio Isla- y, más de tres décadas después, quedó envuelto junto con sus hijos en las guerras civiles argentinas. “El Destino no se manifiesta en abstracto sino que a veces es un cuchillo de un esclavo y otras veces es la sonrisa de una mujer soltera”, escribirá Sabato.