Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

DESDE BUENOS AIRES. - Mucho antes del comienzo, los hinchas ya cantaban en las tribunas del Monumental. El estadio estalló en aplausos cuando todo el plantel salió a realizar la entrada en calor. Poco importaba que enfrente estuviera Burkina Faso, un rival sin peso histórico y con un grupo armado a las apuradas: el equipo de Lionel Scaloni volvía a Núñez poco más de un año después de su última presentación allí, y eso alcanzaba para convertir un amistoso en una celebración.