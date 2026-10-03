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Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

En el último ensayo antes del adiós del capitán, el equipo de Scaloni pasó por encima de un rival juvenil. El martes, ante Benín, llegará la gran noche.

Julián Álvarez festejando el gol.
Julián Álvarez festejando el gol. AFP
Por Gonzalo Cabrera Terrazas 03 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental durante un amistoso preparatorio para ajustar detalles antes del partido de despedida de Lionel Messi.
  • Ante un rival juvenil afectado por problemas de viaje, el equipo de Scaloni dominó desde el inicio y aprovechó el trámite para dar rodaje a nuevos talentos.
  • El contundente ensayo afianza el recambio generacional de la Selección previo a la gran noche del martes contra Benín, donde Messi jugará su despedida.
Resumen generado con IA

DESDE BUENOS AIRES. - Mucho antes del comienzo, los hinchas ya cantaban en las tribunas del Monumental. El estadio estalló en aplausos cuando todo el plantel salió a realizar la entrada en calor. Poco importaba que enfrente estuviera Burkina Faso, un rival sin peso histórico y con un grupo armado a las apuradas: el equipo de Lionel Scaloni volvía a Núñez poco más de un año después de su última presentación allí, y eso alcanzaba para convertir un amistoso en una celebración.

El 7 a 0 fue apenas una parte del espectáculo. Burkina Faso aterrizó en Ezeiza a las 15.43, después de casi 12 horas de viaje desde Casablanca, y salió a la cancha cinco horas más tarde. La gira había estado en duda por la cancelación de un vuelo chárter y la baja de varios futbolistas. El resultado fue un equipo juvenil, con todos sus titulares menores de 22 años, que nunca pudo hacer pie.

Antes del pitazo inicial, el aplausómetro dejó su propio veredicto. Cuando se anunció la formación, los nombres más celebrados fueron los de los históricos de la “Scaloneta”: Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La ovación más fuerte, sin embargo, quedó reservada para el entrenador. 

En el primer cruce de la historia entre ambos seleccionados, Scaloni continuó con las pruebas, aunque repitió casi todo el equipo que el miércoles había goleado 4 a 0 a Bolivia en Córdoba. Solo realizó dos variantes: Facundo Medina y Enzo Fernández ocuparon los lugares de Román Vega y Exequiel Palacios. Para la ocasión, la “Albiceleste” vistió la camiseta suplente, la misma con la que eliminó a Inglaterra en las semifinales del Mundial.

El partido se rompió enseguida. A los dos minutos, Agustín Giay fue derribado dentro del área por Moumouni Diallo. Razak Guira le contuvo el penal a Lautaro, pero el “Toro” capturó el rebote y abrió el marcador. Con ese tanto, el número 42 con la camiseta argentina, igualó a Sergio Agüero en el tercer puesto de la tabla histórica de goleadores.

A los ocho minutos, un remate de Julián se desvió en el propio Diallo y terminó en la red. A los 12, Lautaro asistió a Gianluca Prestianni, que apareció solo por el primer palo para marcar el 3 a 0. Cada grito parecía reavivar a un estadio que, aunque no llegó a colmarse, vivió el partido como una final: celebró cada desborde y lamentó todas las situaciones desperdiciadas.

El cuarto gol llevó la firma de Nico Paz, uno de los más aplaudidos. A los 34 minutos, Mac Allister lo dejó cara a cara con el arquero mediante un pase largo y el volante definió de caño. Dos minutos más tarde, Prestianni desbordó por la izquierda y Julián cruzó el remate para establecer el 5 a 0.

En el entretiempo, Scaloni profundizó el recambio. Leonardo Balerdi reemplazó a Romero y la cinta de capitán pasó al brazo del “Dibu”, en uno de los momentos más emotivos de la jornada. Tomás Palacios y Matías Soulé debutaron en la Selección mayor, mientras que también ingresaron Franco Mastantuono y Leonel Flores.

Sin descanso

Flores merece un párrafo aparte. Menos de 24 horas antes había convertido dos goles en el triunfo 3 a 0 de Boca ante Unión y, aun así, disputó todo el segundo tiempo con una energía que contagió al público. El desgaste no le quitó ganas: pidió cada pelota y buscó el arco siempre que pudo.

A los 11 minutos del complemento llegó el sexto. Medina avanzó con una extensa corrida por la izquierda, Lautaro frenó dentro del área y habilitó a Mastantuono, que definió de zurda para marcar su primer gol con la “Albiceleste”.

Los cambios continuaron: ingresaron Giuliano Simeone y Santiago Castro, otro de los debutantes. A los 32 minutos del segundo tiempo, el “Dibu” dejó la cancha ovacionado y la cinta quedó en manos de Gerónimo Rulli. El broche llegó durante el descuento, cuando Simeone conectó de cabeza para establecer el 7 a 0 definitivo.

Así, la Selección consiguió sin sobresaltos otra victoria contundente y bajó el telón de los dos amistosos previos a la gran noche. El público comenzó a familiarizarse con los nombres que asoman en la era pos-Messi, aunque el cierre estuvo dedicado al capitán: después del pitazo final, todo el estadio entonó el clásico cántico que promete dar la vuelta de su mano. El martes, frente a Benín, llegará su despedida. 

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