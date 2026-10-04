Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas
Conrado Llapur, pediatra neumonólogo, doctor en Medicina y director del Departamento de Investigación Clínica de Clínica Mayo, participó en "Encuentros LA GACETA: Sentirnos Bien" y explicó el papel de Tucumán en los estudios internacionales de vacunas. Uno de los casos más relevantes es el de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que se aplica a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. La madre genera anticuerpos que atraviesan la placenta y el bebé nace con protección contra el virus, causante de la mayoría de los cuadros de bronquiolitis.
El ensayo clínico que permitió aprobar esa vacuna reunió a más de 7.000 participantes en distintos países. La Maternidad de Tucumán incorporó a más de 400 embarazadas y, según Llapur, fue "el centro que más pacientes pudo enrolar en todo el estudio a nivel global". El investigador atribuyó ese resultado al seguimiento más sencillo que permite una provincia pequeña y densamente poblada, y a la experiencia del equipo local.
La investigación comenzó en 2021, la aprobación llegó a fines de 2023 y Argentina incorporó la vacuna al calendario en 2024. Llapur explicó que ese recorrido es habitual: "Para que una vacuna llegue a la población tiene que pasar por distintas fases de investigación". Primero se estudia la dosis y la seguridad; luego se amplía el número de participantes para evaluar si previene la enfermedad; finalmente, los organismos regulatorios deciden si la aprueban. "Las vacunas salvan vidas", sostuvo, y agregó que también reducen hospitalizaciones y el impacto de la enfermedad en las familias.
Una década de trabajo en la provincia
Tucumán participa en ensayos clínicos internacionales desde hace aproximadamente diez años, con articulación entre el sector privado y el público. Clínica Mayo trabaja junto al Hospital de Niños, la Maternidad y el Hospital Avellaneda, según la población que requiera cada estudio. En ese período, los equipos locales intervinieron en investigaciones de Pfizer, Moderna, Sanofi, AstraZeneca, GSK, Novavax y otras compañías. Los trabajos son auditados por ANMAT y por organismos internacionales. "Nos van supervisando a medida que se van desarrollando los estudios", señaló Llapur.
Actualmente, Clínica Mayo y el Hospital Avellaneda participan de un estudio internacional de una vacuna contra Clostridium difficile, una bacteria que provoca cuadros graves de diarrea en adultos mayores o personas internadas. El ensayo prevé alrededor de 30.000 participantes en todo el mundo. "Esto evitaría un cuadro grave. Eso es lo que estamos tratando de ver", explicó el investigador. También está en marcha una investigación sobre una vacuna contra el estreptococo del grupo B en embarazadas, que puede transmitirse al bebé durante el parto y provocar infecciones graves.
Llapur destacó la respuesta de la población local: "La población de Tucumán colabora, participa". Esa participación permitió que la provincia se consolide como un centro de referencia en la investigación de vacunas a nivel internacional.