Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas

Conrado Llapur, pediatra neumonólogo, doctor en Medicina y director del Departamento de Investigación Clínica de Clínica Mayo, participó en "Encuentros LA GACETA: Sentirnos Bien" y explicó el papel de Tucumán en los estudios internacionales de vacunas. Uno de los casos más relevantes es el de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que se aplica a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. La madre genera anticuerpos que atraviesan la placenta y el bebé nace con protección contra el virus, causante de la mayoría de los cuadros de bronquiolitis.