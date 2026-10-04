El “inventor” de un deporte y de una industria

Su pasión por la poesía comenzó siendo muy joven. En la introducción de uno de sus poemarios, a sus 23 años, dice en un párrafo no exento de humor: “Después de los primeros resultados le empecé a escribir a mi novia, las respuestas a mis cartas no venían. Empecé a escribir poesías. Querido lector, espero que cuando termines este libro no maldigas el momento en que mi novia me dejó de escribir”. En 1980 publicaría un segundo ejemplar: Cosecha de Cuatro.

En cuanto a su pasión por la música, el libro incursiona en los vínculos que tuvo con los Rolling Stones; Mark Knoppfler (guitarrista de Dire Straits); y el danés Dars Ulrich (baterista cofundador de Metállica) a quien de chico Vilas varias veces cuidó mientras su padre, Torben, también tenista, jugaba torneos profesionales. Pero la relación más directa y profunda la tuvo con el Flaco Spinetta a quien le produjo un disco -para el que escribió un tema- y es padrino de uno de sus hijos.

No menos atractivo es el capítulo dedicado a sus parejas. La dupla mediática con la actriz y vedette Mirta Massa, la novia de juventud, Gabriela Blondeau; los detalles del descubrimiento, desarrollo y fin del romance novelesco con Carolina de Mónaco; la relación con la modelo Michelle Tomaszewski y el casamiento con la tailandesa Phiangphathu, madre de sus cuatro hijos, con quienes vive en Montecarlo aquejado hace años de una enfermedad.