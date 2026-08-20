Seguridad

Agresión en Tafí del Valle: sobreseen a un acusado y anunciaron que imputarán a un sospechoso

EL INCIDENTE. La madre denunció que su hijo fue agredido por varias personas el 29 de enero. captura de video
EL INCIDENTE. La madre denunció que su hijo fue agredido por varias personas el 29 de enero. captura de video

Bagne finalmente quedará despegado de la causa. Iturbe, señalado de un primer momento, será acusado del delito de lesiones.

Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 17 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia sobreseyó a Bagne e imputará por lesiones a Iturbe tras una agresión ocurrida el 29 de enero en Tafí del Valle, Tucumán.
  • La causa se inició tras la denuncia de la madre de la víctima, quien afirmó que su hijo fue atacado por varias personas, hecho registrado en video.
  • Con la imputación formal de Iturbe, el proceso judicial avanza hacia la determinación de las responsabilidades penales definitivas por el ataque.
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