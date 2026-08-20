Agresión en Tafí del Valle: sobreseen a un acusado y anunciaron que imputarán a un sospechoso
Bagne finalmente quedará despegado de la causa. Iturbe, señalado de un primer momento, será acusado del delito de lesiones.
Resumen para apurados
- La Justicia sobreseyó a Bagne e imputará por lesiones a Iturbe tras una agresión ocurrida el 29 de enero en Tafí del Valle, Tucumán.
- La causa se inició tras la denuncia de la madre de la víctima, quien afirmó que su hijo fue atacado por varias personas, hecho registrado en video.
- Con la imputación formal de Iturbe, el proceso judicial avanza hacia la determinación de las responsabilidades penales definitivas por el ataque.
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