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Colapinto tendrá una desventaja en el GP de Países Bajos: la decisión de Alpine que favorece a Gasly

El equipo adelantó el estreno de un nuevo paquete de mejoras y el auto del francés será el único que lo utilizará en Zandvoort.

LAMENTO. Colapinto no ocultó su malestar por no poder contar con el nuevo paquete de mejoras.
LAMENTO. Colapinto no ocultó su malestar por no poder contar con el nuevo paquete de mejoras.
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto correrá con desventaja el GP de Países Bajos de F1, ya que Alpine solo pudo fabricar un paquete de mejoras y decidió otorgárselo a Pierre Gasly este fin de semana.
  • La escudería adelantó las piezas previstas para Monza, pero los tiempos de producción impidieron armar dos juegos. Esto permitirá una comparación directa de rendimiento en pista.
  • Los datos obtenidos en Zandvoort permitirán a Alpine medir el impacto real de la evolución del auto y buscar acercarse a rivales directos de la zona media como Racing Bulls.
Resumen generado con IA

El regreso de la Fórmula 1 después del receso de verano europeo no será igual para Franco Colapinto y Pierre Gasly. Alpine aceleró la llegada de un nuevo paquete de actualizaciones para el Gran Premio de Países Bajos, pero el equipo no consiguió producir a tiempo las piezas necesarias para equipar a los dos autos. Por ese motivo, el monoplaza de Gasly será el único que contará con las mejoras este fin de semana.

La actualización estaba originalmente programada para el Gran Premio de Italia, en Monza. Sin embargo, Alpine consiguió adelantar su estreno y decidió ponerla en pista en Zandvoort. El problema fue que los tiempos de fabricación no permitieron disponer de dos juegos completos.

Colapinto habló sobre la situación y reconoció que la diferencia entre ambos autos será inevitable. Según explicó, las primeras pruebas realizadas en el simulador dejaron sensaciones positivas respecto del potencial del nuevo paquete. “En el simulador la actualización parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros”, explicó.

Colapinto deberá correr con el paquete anterior

A pesar de no contar con las novedades, el argentino destacó el trabajo realizado por los integrantes de Alpine para acelerar el desarrollo y tener las piezas antes de lo previsto.

La intención del equipo es que las mejoras permitan aumentar el ritmo de carrera y reducir la distancia con los rivales de la zona media, especialmente con Racing Bulls, uno de los equipos que actualmente aparece como referencia para la escudería francesa. “Era una actualización prevista para Monza en ambos coches, pero llegó antes de lo esperado. Por desgracia sólo está disponible para uno”, explicó Colapinto, quien igualmente confía en que el nuevo paquete permita comprobar si Alpine encontró el camino para mejorar el rendimiento del A526.

La situación también le permitirá al equipo realizar una comparación directa entre los dos autos. Mientras Gasly utilizará las nuevas piezas, Colapinto competirá con la configuración anterior. Los datos obtenidos durante el fin de semana serán importantes para evaluar el verdadero impacto de las modificaciones.

La expectativa de Colapinto para el Gran Premio de Países Bajos

El argentino sabe que parte en desventaja, aunque evitó dramatizar la situación. El objetivo será aprovechar al máximo el auto disponible y esperar que el comportamiento del monoplaza le permita mantenerse en la pelea.

“Parece que, si funciona plenamente, podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí, pero voy a dar lo mejor de mí para que intentemos maximizar el paquete que tenemos”, señaló.

Así, Colapinto afrontará el Gran Premio de Países Bajos con un desafío adicional: mientras su compañero tendrá la primera referencia real de las nuevas mejoras de Alpine, el argentino deberá buscar el máximo rendimiento con una configuración que todavía no incorpora la evolución preparada por la escudería.

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