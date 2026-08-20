Colapinto tendrá una desventaja en el GP de Países Bajos: la decisión de Alpine que favorece a Gasly

La intención del equipo es que las mejoras permitan aumentar el ritmo de carrera y reducir la distancia con los rivales de la zona media, especialmente con Racing Bulls, uno de los equipos que actualmente aparece como referencia para la escudería francesa. “Era una actualización prevista para Monza en ambos coches, pero llegó antes de lo esperado. Por desgracia sólo está disponible para uno”, explicó Colapinto, quien igualmente confía en que el nuevo paquete permita comprobar si Alpine encontró el camino para mejorar el rendimiento del A526.