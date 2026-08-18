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Cuándo corre Franco Colapinto: horarios, cronograma completo y dónde ver el GP de Países Bajos

El piloto argentino será protagonista de la duodécima fecha de la temporada en Zandvoort, después del receso de verano.

VELOCIDAD. Colapinto vuelve a escena, con la idea de seguir escalando en la Fórmula 1.
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Hace 12 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 con Alpine en el circuito de Zandvoort, tras el receso de verano.
  • El argentino suma 19 puntos en la temporada. La actividad iniciará el viernes con prácticas y clasificación sprint, y cerrará con la carrera del domingo.
  • La prueba en el veloz y estrecho trazado neerlandés será clave para que Colapinto afiance su rendimiento en la zona media y continúe sumando puntos en la F1.
Resumen generado con IA

Después de casi un mes de pausa por el receso de verano europeo, la Fórmula 1 retoma su actividad con el Gran Premio de Países Bajos. Franco Colapinto volverá a la pista con Alpine para disputar la duodécima fecha de la temporada, en el exigente circuito de Zandvoort.

El argentino llega a esta competencia después de una primera mitad de campeonato positiva, en la que consiguió sumar 19 puntos y mostró un rendimiento que le permitió afirmarse en la zona media de la grilla.

La actividad comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo, cuando se dispute la carrera principal.

El cronograma del GP de Países Bajos

La acción en Zandvoort comenzará este viernes con la primera práctica libre, prevista para las 7.30 de Argentina. Luego llegará la clasificación de la carrera sprint, desde las 11.30.

El sábado será una jornada intensa. A las 7 se disputará la sprint y, desde las 11, será el turno de la clasificación que determinará la grilla para la carrera del domingo.

La competencia principal está programada para las 10 del domingo.

Todos los horarios

Viernes 21 de agosto

- Práctica libre 1: 7.30.

- Clasificación sprint: 11.30.

Sábado 22 de agosto

- Sprint: 7.

- Clasificación: 11.

Domingo 23 de agosto

- Carrera: 10.

Cómo es el circuito de Zandvoort

El Gran Premio se disputará en el Circuito de Zandvoort, una pista ubicada entre las dunas de la costa neerlandesa que regresó al calendario de la Fórmula 1 en 2021.

Se trata de un trazado estrecho y veloz, en el que las posibilidades de adelantamiento son reducidas. Una de sus principales características son las curvas peraltadas, que obligan a los pilotos y a los equipos a encontrar una puesta a punto que permita mantener la estabilidad de los autos y, al mismo tiempo, cuidar los neumáticos.

El circuito tiene 4,307 kilómetros de extensión, 14 curvas y la carrera está prevista a 72 vueltas. El récord de vuelta pertenece a Lewis Hamilton, con 1'11''097, establecido en 2021.

Dónde ver el GP de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos podrá seguirse en Argentina a través de Disney+ Premium, la plataforma de streaming que transmite las competencias de Fórmula 1.

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