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Cómo será la agenda Franco Colapinto en la vuelta de la Fórmula 1: días y horarios del GP de Países Bajos

Después de casi un mes de receso por el verano europeo, el piloto argentino volverá a subirse al Alpine. La actividad comenzará el viernes y la carrera principal se disputará el domingo, desde las 10.

MEJORAS. Se espera que el Alpine de Franco Colapinto pueda mejorar su perfomance en la parte final de la temporada.
MEJORAS. Se espera que el Alpine de Franco Colapinto pueda mejorar su perfomance en la parte final de la temporada. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 11 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 este domingo en el GP de Países Bajos en Zandvoort para buscar más puntos con Alpine tras el receso veraniego.
  • El piloto argentino llega tras el parate de verano con 19 puntos acumulados y probará mejoras en su monoplaza durante un fin de semana que incluye formato sprint.
  • El rendimiento en Zandvoort será clave para consolidar el lugar del argentino dentro de Alpine y asegurar resultados positivos en el tramo final de la temporada.
Resumen generado con IA

Después de casi un mes sin actividad por el receso de verano europeo, Franco Colapinto ya tiene fecha para volver a subirse al Alpine. El piloto argentino regresará a la pista este viernes, cuando comiencen los primeros ensayos para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, que se correrá en el circuito de Zandvoort. 

La expectativa será alta alrededor del bonaerense, que llegó al descanso atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada 2026. Colapinto suma 19 puntos en el campeonato de pilotos y buscará mantener su nivel en la parte final de la temporada.

El argentino aprovechó las semanas sin carreras para descansar y también para analizar su presente dentro de Alpine, que presentará algunas mejoras que, se esperan, podrían potenciar sus chances de pelear un lugar entre los 10 primeros de cada competencia.

Día y hora de la próxima carrera de Franco Colapinto

La actividad en Zandvoort comenzará el viernes. La primera práctica libre está programada a partir de las 7.30. 

El fin de semana tendrá además formato sprint, por lo que habrá poco margen para trabajar en la puesta a punto del auto. Ese mismo viernes, desde las 11.30, se disputará la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera corta.

TRABAJO. Franco Colapinto completó 267 vueltas en los tests de Hungría y fue el piloto que más giró durante las dos jornadas de pruebas de Pirelli. TRABAJO. Franco Colapinto completó 267 vueltas en los tests de Hungría y fue el piloto que más giró durante las dos jornadas de pruebas de Pirelli.

El sábado 22, la sprint comenzará a las 7, mientras que desde las 11 se llevará adelante la clasificación para el Gran Premio.

La carrera principal será el domingo 23 de agosto desde las 10 de Argentina. Allí Colapinto intentará volver a sumar puntos y continuar consolidándose dentro de Alpine.

Zandvoort, un circuito particular para el regreso de la F-1

El escenario será uno de los trazados más particulares del calendario. El Circuito de Zandvoort tiene 4,307 kilómetros de extensión y 14 curvas, con sectores estrechos y rápidos que suelen dejar poco margen para los errores.

Una de sus características más reconocibles son las curvas peraltadas, especialmente en algunos de los sectores más veloces. La dificultad para realizar sobrepasos también aumenta la importancia de conseguir una buena posición en la clasificación.

La carrera del domingo tendrá 72 vueltas, mientras que el récord oficial del circuito continúa en poder de Lewis Hamilton, que en 2021 registró un tiempo de 1:11.097.

Para Colapinto será el comienzo de una nueva etapa de la temporada. Después de varias semanas lejos de la competencia, el argentino tendrá nuevamente la posibilidad de medir el rendimiento de Alpine y buscar puntos en un campeonato en el que ya consiguió hacerse un lugar.

El viernes 21 terminará la espera. Colapinto volverá a acelerar y la Fórmula 1 retomará su marcha en Zandvoort. 

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