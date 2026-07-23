Los jubilados marcharon al Congreso de la Nación con el respaldo de la CGT

Resumen para apurados
- Jubilados y la CGT marcharon este miércoles al Congreso en Buenos Aires para reclamar contra el ajuste del gobierno de Milei y la pérdida de poder adquisitivo.
- Pese a aumentos, el haber mínimo con bono congelado suma $481.989, insuficiente para la canasta básica. Dirigentes denunciaron la pérdida de 300 mil empleos formales.
- La marcha marca el reingreso articulado del sindicalismo a las calles. La cúpula opositora prevé una gran movilización a Plaza de Mayo para el 7 de agosto.
Las inmediaciones del Congreso de la Nación volvieron a convertirse este miércoles en el escenario de la tradicional marcha de los jubilados, que en esta oportunidad contó con el contundente respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones de izquierda y funcionarios del gobierno bonaerense. La concentración marcó el reingreso articulado de la oposición sindical a las calles para repudiar las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
El reclamo central de la jornada giró en torno a la pérdida del poder adquisitivo del sector pasivo y la insuficiencia de los haberes vigentes. Pese a que en el último mes la jubilación mínima pasó de $403.302,81 a $411.989 a raíz de la actualización mensual, los manifestantes enfatizaron que, al sumarle el bono extraordinario de $70.000 —que continúa congelado desde el inicio de la gestión libertaria—, el ingreso básico apenas alcanza los $481.989, una cifra calificada unánimemente en la plaza como de “miseria” frente al costo de la canasta básica.
En medio de cánticos que exigían la convocatoria a un paro general, varias columnas sindicales provenientes de asambleas en Avellaneda se integraron a la marcha. Entre las figuras destacadas estuvo el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien remarcó que el acompañamiento con ollas populares es constante, pero que la coyuntura exigía una presencia institucional más fuerte. “Esperamos que sea el principio de la derrota de este gobierno que tanto daño le está provocando a los argentinos”, expresó el dirigente camionero, quien además cuestionó con dureza a los gobernadores del peronismo por haber acompañado reformas impulsadas por el oficialismo.
En la misma línea contestataria se expresó el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien instó a consolidar un frente de lucha transversal que contempla a todos los sectores golpeados por el ajuste. Belliboni advirtió que la protesta debe hermanar a los jubilados con los trabajadores despedidos del sector formal y con quienes sostienen las tareas en los comedores comunitarios cobrando montos que rozan la subsistencia. Asimismo, denunció las condiciones de vulnerabilidad en la economía popular al señalar que la falta de cobro de asignaciones convierte a esas tareas en “trabajo esclavo”, al tiempo que apuntó contra dirigentes afines al oficialismo por su inacción en los barrios vulnerables.
La manifestación congregó a una amplia nómina de referentes de la cúpula sindical, entre los que se contaron los triunviros cegetistas Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, además de Juan Carlos Schmid, Julio Piumato, Hugo Yasky, Hugo Godoy, Alejandro Gramajo, Mario Manrique, Roberto Baradel y Daniel Catalano.
Al tomar la palabra ante los medios, Jorge Sola reafirmó que el acompañamiento a la protesta de los adultos mayores es un eje irrenunciable en la agenda de la CGT. El dirigente exigió no solo una recomposición urgente de las jubilaciones, sino también la restitución plena de la cobertura médica y de medicamentos a través del PAMI, sumada a la reactivación de programas sociales como Volver al Trabajo, del cual dependían casi un millón de beneficiarios antes de sufrir recortes.
El referente de la CGT argumentó que el malestar social que se palpa en las calles es consecuencia directa de un modelo económico que “abandonó la producción y el desarrollo industrial”. Para fundamentar su diagnóstico sobre la crisis laboral, Sola precisó que bajo la actual administración se registró la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo formales y el cierre definitivo de más de 23.000 pequeñas y medianas empresas, factores que dispararon la informalidad laboral y profundizaron el deterioro en el sistema de salud.
Más movilizaciones
La hoja de ruta opositora prevé como próximo hito de magnitud la marcha del 7 de agosto por el Día de San Cayetano, coordinada junto a los movimientos sociales, la cual se prevé que confluya en un acto masivo en la Plaza de Mayo para visibilizar la emergencia social.