Los jubilados marcharon al Congreso de la Nación con el respaldo de la CGT

En la misma línea contestataria se expresó el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien instó a consolidar un frente de lucha transversal que contempla a todos los sectores golpeados por el ajuste. Belliboni advirtió que la protesta debe hermanar a los jubilados con los trabajadores despedidos del sector formal y con quienes sostienen las tareas en los comedores comunitarios cobrando montos que rozan la subsistencia. Asimismo, denunció las condiciones de vulnerabilidad en la economía popular al señalar que la falta de cobro de asignaciones convierte a esas tareas en “trabajo esclavo”, al tiempo que apuntó contra dirigentes afines al oficialismo por su inacción en los barrios vulnerables.