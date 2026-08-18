Nuevo pronóstico para el dólar: cuánto podría valer a fin de 2026, según bancos y consultoras

Resumen para apurados
- Consultoras y bancos proyectaron en Argentina que el dólar mayorista cerrará 2026 cerca de los $1.650, con un alza moderada por debajo de la inflación anual prevista.
- Los informes de LatinFocus y el REM del BCRA estiman una inflación cercana al 29%, lo que superaría la suba del tipo de cambio desde su valor actual de $1.487,50.
- Este ritmo abre un dilema económico: el atraso cambiario afectaría la competitividad exportadora, mientras que un salto del dólar sumaría presiones sobre los precios.
El dólar mayorista podría cerrar 2026 cerca de los $1.650, de acuerdo con las últimas estimaciones de bancos y consultoras nacionales e internacionales. Las proyecciones anticipan una suba moderada del tipo de cambio para los próximos meses, aunque a un ritmo inferior al de la inflación.
El escenario vuelve a poner en discusión el atraso cambiario, la competitividad de la economía argentina y el impacto que tendría una eventual corrección del tipo de cambio sobre los precios.
A cuánto estará el dólar a fin de 2026
La última edición del LatinFocus Consensus Forecast, que reúne las estimaciones de más de 50 bancos y consultoras internacionales, proyectó que el dólar mayorista llegará a $1.648,10 a fines de diciembre de 2026.
Para dimensionar la proyección, hay que tener en cuenta que el tipo de cambio mayorista cerró el viernes en $1.487,50. De concretarse la estimación de LatinFocus, el dólar subiría alrededor de 10,8% durante lo que resta del año.
Una previsión similar surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Los analistas consultados por la entidad estimaron un tipo de cambio nominal de $1.652 para diciembre de 2026.
De esta manera, ambos relevamientos coinciden en un escenario de dólar cerca de los $1.650 a fin de año, sin una devaluación brusca.
Dólar e inflación: el dato que preocupa a algunos sectores
El punto central de las proyecciones no está solamente en cuánto podría valer el dólar, sino en qué ocurrirá con el tipo de cambio en relación con la inflación.
Los analistas que participaron del REM estimaron una inflación de 29,8% para 2026, mientras que LatinFocus proyectó un aumento de precios del 29,3%.
Si ambas estimaciones se cumplen, la inflación avanzaría a un ritmo considerablemente mayor que el dólar. Esto significa que los precios internos subirían más rápido que el tipo de cambio.
Ese escenario alimenta el debate sobre un posible atraso cambiario. Quienes sostienen esta posición advierten que una inflación superior a la evolución del dólar termina encareciendo los costos de producción argentinos medidos en moneda estadounidense.
Por qué se habla de atraso cambiario
El atraso cambiario es uno de los principales puntos de discusión entre economistas y sectores productivos.
Una parte del mercado considera que un dólar que crece por debajo de la inflación puede perjudicar a las empresas exportadoras, porque sus costos aumentan en pesos mientras sus ingresos dependen de un tipo de cambio que avanza a menor velocidad.
También puede afectar a las compañías que compiten con productos importados, ya que un peso relativamente fuerte abarata los bienes provenientes del exterior en términos relativos.
Del otro lado, el Gobierno sostiene que una fuerte suba del dólar podría trasladarse rápidamente a los precios y complicar la desaceleración de la inflación.
El dilema, entonces, pasa por encontrar un equilibrio entre competitividad, inflación y estabilidad cambiaria.
El mercado no espera una fuerte devaluación
Por el momento, los principales relevamientos de expectativas no anticipan un salto cambiario para los próximos meses.
Tanto LatinFocus como el REM del Banco Central proyectan un dólar mayorista en torno de los $1.650 para diciembre. La expectativa predominante es la de una evolución gradual del tipo de cambio.
Sin embargo, el dato que seguirá bajo la lupa será la diferencia entre dólar e inflación. Si los precios continúan aumentando a un ritmo mayor que el tipo de cambio, el debate sobre el atraso cambiario podría cobrar nuevamente fuerza.
Qué puede pasar con el dólar en los próximos meses
Con las proyecciones actuales, el mercado espera que el dólar continúe subiendo durante el segundo semestre de 2026, aunque por debajo de la inflación.
Para empresas, inversores y consumidores, el valor de referencia de alrededor de $1.650 para diciembre será uno de los datos a seguir. Una inflación mayor a la depreciación del peso podría mantener la presión de los sectores que reclaman una mejora en la competitividad, mientras que una corrección cambiaria más fuerte podría generar nuevas tensiones sobre los precios.
En paralelo, la evolución del dólar a nivel internacional y las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) también podrían influir sobre los mercados, aunque en Argentina la relación entre el tipo de cambio y la inflación local seguirá siendo determinante.