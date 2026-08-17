Irán endurece su postura y advierte que podría pasar a la “ofensiva”

El diplomático indicó que "la aplicación (del acuerdo) se encuentra totalmente paralizada por las flagrantes violaciones" de Estados Unidos del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio. El memorando de entendimiento establecía el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, entre otras cuestiones.