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Irán endurece su postura y advierte que podría pasar a la “ofensiva”

La escalada se produjo tras las amenazas de Donald Trump y un ataque con drones contra la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí.

Trump declaró que se apoderará del estrecho de Ormuz
Trump declaró que se apoderará del estrecho de Ormuz
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Irán endureció su postura este lunes en Teherán y advirtió que pasará a la ofensiva contra EE.UU., tras dar por caído el plazo para negociar un acuerdo de paz permanente.
  • La escalada responde a las amenazas de Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz y al ataque con drones atribuido a Irán contra la sede del primer ministro del Kurdistán iraquí.
  • El cambio en la doctrina militar iraní hacia acciones ofensivas y la oferta de recompensas por tropas de EE.UU. anticipan un agravamiento crítico del conflicto regional.
Resumen generado con IA

Irán afirmó este lunes no estar preocupado por el vencimiento hoy del plazo establecido en el memorado de entendimiento firmado con Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz permanente, debido a las violaciones estadounidenses de los compromisos adquiridos en el texto. 

"El plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa recogida por la agencia IRNA.

El diplomático indicó que "la aplicación (del acuerdo) se encuentra totalmente paralizada por las flagrantes violaciones" de Estados Unidos del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio. El memorando de entendimiento establecía el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, entre otras cuestiones.

El texto de 14 puntos establecía además un periodo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones. 

"Las negociaciones nunca llegaron a iniciarse porque Estados Unidos apenas unas semanas después de firmar el memorándum de entendimiento cometió violaciones flagrantes y generalizadas de su texto, por lo que el plazo de 60 días para las conversaciones ya no es pertinente", añadió Bagaei, según la cadena DW, con base en agencias internacionales.

Irán podría pasar a la "ofensiva"

En una entrevista con la televisión iraní recogida este lunes por la agencia IRNA, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) abogó la noche del domingo por una "reorganización, modernización y desarrollo de la doctrina de defensa de la República Islámica". 

"De ahora en adelante, toda acción que emprendamos, incluso si es defensiva, debe tener un carácter ofensivo", aseveró el subcomandante de la IRGC para Asuntos Políticos, Yadollah Javani, antes de señalar que las fuerzas armadas iraníes "adoptarán enfoques transformadores".

Las declaraciones se enmarcan en la subida de tono de Teherán contra Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el viernes que planea declarar el estrecho de Ormuz "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán". 

Luego de la afirmación de Trump, las fuerzas iraníes aseguraron el domingo que no cederán hasta lograr la "derrota completa" de Estados Unidos y anunciaron una recompensa equivalente a U$S30.000 para cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción la lleva a cabo una mujer.

Ataque contra el primer ministro

De momento, dos drones lanzados hoy desde Irán atacaron la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani. El propio Barzani confirmó en su cuenta oficial de X que su "oficina personal fue objeto de un ataque iraní con drones".

"Dos drones cargados de explosivos, tipo 'Hadid-110', fueron lanzados desde Irán contra la sede del primer ministro de la región del Kurdistán y la residencia del director del servicio regional de Seguridad en el distrito de Pirmam, en la provincia de Erbil", afirmó en un comunicado el Servicio Antiterrorista de la región del Kurdistán. 

"Afortunadamente, los ataques no causaron víctimas", se apunta en la nota.

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