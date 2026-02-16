Según Marco Rubio, Estados Unidos no le pide a Europa “que sea un vasallo”

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos no pide a Europa que sea un “vasallo”, durante una gira por Eslovaquia y Hungría, dos países aliados de Donald Trump.
En Múnich, durante un discurso, el sábado, ante la Conferencia de Seguridad en Alemania, Rubio instó a los europeos a alinearse con la visión del presidente estadounidense sobre el orden mundial, y abogó por revitalizar las relaciones con una Europa “fuerte”.
Ante la crispación que generaron sus declaraciones, Rubio aclaró que Estados Unidos desea una “alianza revitalizada” con Europa, y corrigió: “No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo. Queremos ser su socio. Queremos trabajar con Europa. Queremos trabajar con nuestros aliados”.
Ayer, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, rechazó declaraciones “que denigren al bloque”, y celebró el cambio de tono de Rubio en Múnich, antes del cierre de la Conferencia de Seguridad.
“Cada vez que escucho denigrar a la región, algo que está muy de moda en este momento, pienso en todo lo que Europa nos ha aportado”, dijo.
“Contrariamente a lo que dirían algunos, Europa no es decadente ni ‘woke’, ni su civilización está amenazada”, dijo Kallas en alusión a críticas del presidente Trump, quien considera que la región está bajo amenaza, como Estados Unidos, por la inmigración masiva.
En Eslovaquia
Rubio realizó una visita a Eslovaquia para reunirse con el primer ministro Robert Fico, que comparte la misma ideología nacionalista que el presidente estadounidense.
Durante una reciente visita a Florida, Fico habría expresado preocupación por el estado mental de Trump, según el medio Politico, que cita a diplomáticos europeos anónimos. Washington y Bratislava lo han desmentido.
Tras aquel encuentro en Florida, el dirigente eslovaco declaró haber mantenido con Trump intercambios “extremadamente importantes” sobre energía nuclear.
Un tema importante en la agenda fue Ucrania, ya que Eslovaquia colinda con el país en guerra. El primer ministro Fico elogió el “enfoque” de Trump sobre el conflicto, pero no cree que se resuelva en un “futuro próximo”.