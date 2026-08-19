San Pablo negocia con una leyenda de la Premier League antes de enfrentar a Boca
El conjunto brasileño busca incorporar a Jamie Vardy, histórico goleador del Leicester City, que se encuentra libre. Si concreta su llegada, podría disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente al “Xeneize”.
Resumen para apurados
- San Pablo negocia el fichaje de Jamie Vardy, libre tras su paso por Italia, para reforzar su delantera antes del cruce ante Boca por Copa Sudamericana.
- El histórico goleador del Leicester llega en condición de libre tras jugar en Cremonese de Italia y cuenta también con propuestas para regresar a la Championship inglesa.
- De cerrarse el acuerdo, el atacante inglés haría dupla con Jonathan Calleri y estaría disponible para disputar los cuartos de final del certamen frente a Boca en septiembre.
San Pablo podría sumar un refuerzo de enorme impacto antes de enfrentar a Boca por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño inició negociaciones para incorporar al delantero inglés Jamie Vardy, una de las grandes figuras de la historia reciente de la Premier League.
El atacante, de 39 años, se encuentra actualmente como jugador libre después de finalizar su contrato con Cremonese, de Italia. Según informó el periodista Fabrizio Romano, San Pablo ya tiene al delantero en carpeta y busca avanzar en las conversaciones para concretar su llegada.
El posible fichaje también genera expectativa en Boca debido a los tiempos del mercado. Si San Pablo logra cerrar la contratación, Vardy podría estar disponible para disputar la serie de cuartos de final de la Sudamericana.
El encuentro de ida está previsto entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que la revancha se disputará una semana más tarde. Así, el conjunto brasileño tendría margen para incorporar al delantero antes de enfrentarse al equipo argentino.
Vardy podría formar dupla con un ex Boca
Una eventual llegada del inglés también permitiría conformar una delantera de nombres fuertes. Vardy podría compartir el ataque con Jonathan Calleri, exjugador de Boca y uno de los referentes del conjunto paulista.
San Pablo, sin embargo, no está solo en la carrera por contratarlo. El delantero también recibió ofertas formales para regresar a Inglaterra y continuar su carrera en la Championship.
Pese a encontrarse en la recta final de su trayectoria profesional, Vardy mantuvo buenos números durante su última temporada en Italia: convirtió siete goles y entregó dos asistencias con Cremonese.
Una leyenda de la Premier League
La etapa que convirtió a Vardy en una figura mundial fue su paso por Leicester City. El delantero fue uno de los grandes protagonistas del histórico título conseguido en la Premier League 2015/16, cuando el equipo rompió todos los pronósticos y protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol inglés.
Años después volvió a dejar su marca. En la temporada 2019/20 convirtió 23 goles y ganó la Bota de Oro de la Premier League, convirtiéndose en el futbolista de mayor edad en conseguir ese reconocimiento.
A lo largo de su carrera a nivel de clubes acumula 324 goles. Ahora, San Pablo intenta convencerlo para desembarcar en el fútbol sudamericano y, si las negociaciones prosperan, Boca podría encontrarse con uno de los goleadores más emblemáticos de la Premier League en su camino por la Copa Sudamericana.