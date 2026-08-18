Boca goleó y encontró su mejor versión en Paraguay

El golpe fue demasiado para Recoleta. El “Xeneize” siguió manejando el partido y antes del descanso consiguió ampliar la ventaja. A los 42’, Villa recibió dentro del área y fusiló a Ferreira para marcar el 2 a 0. Fue una conquista especial para el colombiano, ya que significó su primer gol desde su regreso al club y le permitió comenzar a dejar su sello en este segundo ciclo con la camiseta “auriazul”.