Boca goleó y encontró su mejor versión en Paraguay

Resumen para apurados
- Boca Juniors goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras cerrar la serie de octavos con un global contundente de 7-1.
- Con tantos de Ascacíbar, Villa, Merentiel y Velasco, el equipo de Arruabarrena dominó el encuentro tras haber ganado 3-1 la ida y además presenció el debut de Enner Valencia.
- El triunfo consolida la mejor versión futbolística del club de la Ribera, fortalece su confianza y lo posiciona como un firme candidato al título en el torneo continental.
Boca Juniors no dejó lugar para las dudas. Se hizo fuerte en Paraguay, jugó con autoridad, mostró su mejor versión y terminó construyendo una goleada que lo depositó en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El “Xeneize” aplastó 4 a 0 a Recoleta, cerró la serie con un contundente 7 a 1 global y dio otro paso en su objetivo de volver a ser protagonista en el plano internacional.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena fue superior de principio a fin. Sin especular con la ventaja conseguida en el encuentro de ida, cuando se impuso por 3 a 1, el conjunto de La Ribera salió decidido a buscar el partido y encontró espacios para lastimar con velocidad, precisión y contundencia. La diferencia final reflejó lo sucedido dentro del campo de juego.
Desde el comienzo, el “Xeneize” mostró sus intenciones. A los cinco minutos, Sebastián Villa tuvo la primera gran oportunidad después de una excelente combinación colectiva que comenzó con Dylan Gorosito y continuó con Tomás Aranda. El delantero colombiano recibió la descarga, enganchó hacia la derecha y buscó colocar la pelota, que se fue apenas por encima del travesaño.
Boca encontraba espacios para atacar de contragolpe y también probaba desde media distancia. A los 14’, Milton Delgado hizo una jugada personal, llegó hasta el fondo y sacó un remate recto que terminó en las manos del arquero Nelson Ferreira.
Cuatro minutos después, nuevamente Villa estuvo cerca de abrir el marcador. El colombiano comandó el ataque, se acomodó y sacó un potente remate que obligó a Ferreira a intervenir para mandar la pelota al costado. Recoleta resistía como podía, aunque también tuvo su chance a los 20’, cuando Álvaro Montero protagonizó una tremenda atajada en un mano a mano contra Ronal Domínguez dentro del área chica.
La resistencia paraguaya se quebró a los 29 minutos. Miguel Merentiel remató y Ferreira dio rebote. Santiago Ascacíbar apareció atento para aprovechar la pelota suelta y, con un cabezazo cruzado, puso el 1 a 0. El mediocampista alcanzó así los ocho goles en el año, convirtiéndose en uno de los goleadores de Boca durante la temporada.
El golpe fue demasiado para Recoleta. El “Xeneize” siguió manejando el partido y antes del descanso consiguió ampliar la ventaja. A los 42’, Villa recibió dentro del área y fusiló a Ferreira para marcar el 2 a 0. Fue una conquista especial para el colombiano, ya que significó su primer gol desde su regreso al club y le permitió comenzar a dejar su sello en este segundo ciclo con la camiseta “auriazul”.
La historia quedó prácticamente sentenciada en el comienzo del complemento. Apenas seis minutos habían transcurrido cuando Merentiel recibió, dejó en el camino a Nicolás Marotta con un enganche y definió por encima de Ferreira para establecer el 3 a 0. Boca ya jugaba con absoluta tranquilidad y Recoleta no encontraba respuestas.
Con la serie liquidada, llegó el momento esperado del debut de Enner Valencia. A los 11 minutos, el delantero ecuatoriano ingresó en lugar de Merentiel y tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Boca.
El conjunto paraguayo tuvo una oportunidad para descontar a los 25’, luego de un error de Kevin Zenón. Aldo González aprovechó el mal pase, ingresó al área y definió con un remate que salió apenas junto a un palo. Fue una de las pocas situaciones claras que tuvo Recoleta en una noche en la que Boca fue ampliamente superior.
Todavía quedaba tiempo para una última obra de arte. A los 31 minutos, Alan Velasco recibió en el vértice derecho del área, metió una bicicleta para dejar en el camino a Pedro Ríos y sacó un potente derechazo que se transformó en un verdadero golazo. Ferreira nada pudo hacer y Boca selló el 4 a 0.
El “Xeneize” cerró así una noche perfecta en Paraguay. Goleó, ganó confianza y avanzó con autoridad a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El 7 a 1 global dejó en claro que, esta vez, Boca no solamente consiguió la clasificación: también mostró argumentos para ilusionarse.