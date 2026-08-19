Seguridad

Detuvieron a un comisario de Entre Ríos acusado de participar en el traslado de 1.300 kilos de marihuana

Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía entrerriana e hijo de un ex subjefe de la fuerza, quedó detenido por orden judicial.

DETENIDO. Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía entrerriana e hijo de un ex subjefe de la fuerza, quedó detenido por orden judicial.
DETENIDO. Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía entrerriana e hijo de un ex subjefe de la fuerza, quedó detenido por orden judicial.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía Federal detuvo este miércoles en Entre Ríos al comisario Daniel Rosatelli, acusado de colaborar en la logística del traslado de 1.300 kilos de marihuana.
  • La causa inició el 13 de febrero tras secuestrar la droga. Los peritajes determinaron que la camioneta usada habría sido provista por el comisario, hijo de un exsubjefe policial.
  • La Justicia busca determinar el grado de participación del acusado en la banda narco, mientras el gobierno entrerriano ratificó su respaldo a la causa judicial federal.
Resumen generado con IA

El comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía de Entre Ríos e hijo del ex subjefe Juan Ramón Rosatelli, fue detenido este miércoles por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por narcotráfico que busca establecer su presunta participación en la logística de un cargamento de 1.300 kilos de marihuana.

La causa comenzó el 13 de febrero, cuando la Policía local realizó un procedimiento en el que secuestró alrededor de 1.300 kilos de marihuana. A partir de ese operativo, los investigadores comenzaron a reconstruir cómo había sido trasladada la droga y pusieron bajo análisis los vehículos utilizados, los movimientos registrados y las personas que podrían haber intervenido en la maniobra.

Durante el avance de la pesquisa apareció un dato que puso a Rosatelli bajo la lupa: la camioneta utilizada para transportar la marihuana habría sido provista por el propio comisario, quien se encontraba en actividad dentro de la fuerza, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Ante esa situación, la Justicia provincial dispuso que todas las medidas relacionadas con Rosatelli fueran ejecutadas por la Policía Federal. El objetivo fue evitar cualquier posible interferencia o sospecha respecto de la actuación de la Policía de Entre Ríos.

Así, este miércoles los agentes federales realizaron una serie de allanamientos y concretaron la detención del comisario. Fuentes vinculadas con la causa aclararon que la investigación no está dirigida contra la Jefatura Departamental Paraná ni contra la estructura policial en su conjunto, sino específicamente contra un funcionario.

En ese contexto, explicaron que el ingreso de agentes federales a una dependencia de la Policía entrerriana respondió a la necesidad de secuestrar elementos probatorios relacionados directamente con la actuación de Rosatelli, quien cumplía funciones en ese lugar.

La camioneta, bajo investigación

Uno de los principales puntos de la investigación es la adquisición de la camioneta que terminó siendo utilizada para trasladar la marihuana.

La pesquisa también analiza un conflicto paralelo entre Rosatelli y quien había sido el vendedor del vehículo. Ese episodio incluyó una denuncia por presuntas amenazas con un arma de fuego.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar cuál fue el grado de participación del comisario, por qué la camioneta que habría provisto terminó vinculada con el cargamento de droga y qué conocimiento tenía Rosatelli acerca del uso que se le daría para transportar la marihuana.

El respaldo del Gobierno entrerriano

Desde el Gobierno de Entre Ríos celebraron el procedimiento que terminó con la detención del comisario.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de la Policía provincial ratificaron su “plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados” y aseguraron que pusieron a disposición de la magistratura interviniente toda la información y los elementos que sean requeridos.

Además, las autoridades reiteraron su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de las instituciones.

“Nadie está por sobre la ley”, sentenciaron.

Un apellido ligado a la Policía de Entre Ríos

El apellido Rosatelli tiene un lugar propio dentro de la historia de la Policía entrerriana. Daniel Alejandro es hijo de Juan Ramón Rosatelli, quien fue subjefe de la fuerza provincial y ocupó un lugar de relevancia institucional durante varias gestiones del peronismo entrerriano, hasta diciembre de 2015.

Durante ese período, la conducción policial atravesó sucesivos gobiernos y estableció vínculos con reconocidos abogados de Paraná.

Entre esas relaciones aparece Guillermo Mulet, quien durante ocho años brindó asesoramiento legal a Juan Ramón Rosatelli y construyó vínculos profesionales y personales con la estructura policial.

En 2016, luego del robo al estudio jurídico que compartía con Rubén Pagliotto e Iván Vernengo, Mulet hizo pública su estrecha relación con el exsubjefe de la Policía entrerriana.

El entramado de relaciones también incluye a un abogado de apellido Cullen, aunque, según la información consignada en la investigación, el vínculo con él fue menos cercano.

Mientras la Justicia avanza con las medidas de prueba, la principal incógnita pasa por establecer qué papel tuvo Daniel Rosatelli en la logística del cargamento y qué relación existió entre el comisario, la camioneta y los 1.300 kilos de marihuana secuestrados en febrero.

Temas Policía Federal ArgentinaEntre RíosFacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de TucumánMinisterio de SeguridadNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales
1

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado
2

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
3

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur
4

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad
5

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
2

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
3

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
4

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros
5

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Más Noticias
UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Con mucho esfuerzo compraron una motito para su hija por el Día del Niño y se la robaron del estacionamiento del súper

Con mucho esfuerzo compraron una motito para su hija por el Día del Niño y se la robaron del estacionamiento del súper

Agresión en Tafí del Valle: un caso que está a horas de quedar sin procesados

Agresión en Tafí del Valle: un caso que está a horas de quedar sin procesados

El juicio por la muerte de Federico Toledo comenzó con penas pedidas de 10 y 15 años de prisión

El juicio por la muerte de Federico Toledo comenzó con penas pedidas de 10 y 15 años de prisión

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a farmear aura en Mar del Plata

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a "farmear aura" en Mar del Plata

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su fuerza considerable, según el SMN

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su "fuerza considerable", según el SMN

Comentarios