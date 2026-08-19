Detuvieron a un comisario de Entre Ríos acusado de participar en el traslado de 1.300 kilos de marihuana

El comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía de Entre Ríos e hijo del ex subjefe Juan Ramón Rosatelli, fue detenido este miércoles por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por narcotráfico que busca establecer su presunta participación en la logística de un cargamento de 1.300 kilos de marihuana.