Detuvieron a un comisario de Entre Ríos acusado de participar en el traslado de 1.300 kilos de marihuana

Resumen para apurados
- La Policía Federal detuvo este miércoles en Entre Ríos al comisario Daniel Rosatelli, acusado de colaborar en la logística del traslado de 1.300 kilos de marihuana.
- La causa inició el 13 de febrero tras secuestrar la droga. Los peritajes determinaron que la camioneta usada habría sido provista por el comisario, hijo de un exsubjefe policial.
- La Justicia busca determinar el grado de participación del acusado en la banda narco, mientras el gobierno entrerriano ratificó su respaldo a la causa judicial federal.
El comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía de Entre Ríos e hijo del ex subjefe Juan Ramón Rosatelli, fue detenido este miércoles por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por narcotráfico que busca establecer su presunta participación en la logística de un cargamento de 1.300 kilos de marihuana.
La causa comenzó el 13 de febrero, cuando la Policía local realizó un procedimiento en el que secuestró alrededor de 1.300 kilos de marihuana. A partir de ese operativo, los investigadores comenzaron a reconstruir cómo había sido trasladada la droga y pusieron bajo análisis los vehículos utilizados, los movimientos registrados y las personas que podrían haber intervenido en la maniobra.
Durante el avance de la pesquisa apareció un dato que puso a Rosatelli bajo la lupa: la camioneta utilizada para transportar la marihuana habría sido provista por el propio comisario, quien se encontraba en actividad dentro de la fuerza, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.
Ante esa situación, la Justicia provincial dispuso que todas las medidas relacionadas con Rosatelli fueran ejecutadas por la Policía Federal. El objetivo fue evitar cualquier posible interferencia o sospecha respecto de la actuación de la Policía de Entre Ríos.
Así, este miércoles los agentes federales realizaron una serie de allanamientos y concretaron la detención del comisario. Fuentes vinculadas con la causa aclararon que la investigación no está dirigida contra la Jefatura Departamental Paraná ni contra la estructura policial en su conjunto, sino específicamente contra un funcionario.
En ese contexto, explicaron que el ingreso de agentes federales a una dependencia de la Policía entrerriana respondió a la necesidad de secuestrar elementos probatorios relacionados directamente con la actuación de Rosatelli, quien cumplía funciones en ese lugar.
La camioneta, bajo investigación
Uno de los principales puntos de la investigación es la adquisición de la camioneta que terminó siendo utilizada para trasladar la marihuana.
La pesquisa también analiza un conflicto paralelo entre Rosatelli y quien había sido el vendedor del vehículo. Ese episodio incluyó una denuncia por presuntas amenazas con un arma de fuego.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar cuál fue el grado de participación del comisario, por qué la camioneta que habría provisto terminó vinculada con el cargamento de droga y qué conocimiento tenía Rosatelli acerca del uso que se le daría para transportar la marihuana.
El respaldo del Gobierno entrerriano
Desde el Gobierno de Entre Ríos celebraron el procedimiento que terminó con la detención del comisario.
El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de la Policía provincial ratificaron su “plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados” y aseguraron que pusieron a disposición de la magistratura interviniente toda la información y los elementos que sean requeridos.
Además, las autoridades reiteraron su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de las instituciones.
“Nadie está por sobre la ley”, sentenciaron.
Un apellido ligado a la Policía de Entre Ríos
El apellido Rosatelli tiene un lugar propio dentro de la historia de la Policía entrerriana. Daniel Alejandro es hijo de Juan Ramón Rosatelli, quien fue subjefe de la fuerza provincial y ocupó un lugar de relevancia institucional durante varias gestiones del peronismo entrerriano, hasta diciembre de 2015.
Durante ese período, la conducción policial atravesó sucesivos gobiernos y estableció vínculos con reconocidos abogados de Paraná.
Entre esas relaciones aparece Guillermo Mulet, quien durante ocho años brindó asesoramiento legal a Juan Ramón Rosatelli y construyó vínculos profesionales y personales con la estructura policial.
En 2016, luego del robo al estudio jurídico que compartía con Rubén Pagliotto e Iván Vernengo, Mulet hizo pública su estrecha relación con el exsubjefe de la Policía entrerriana.
El entramado de relaciones también incluye a un abogado de apellido Cullen, aunque, según la información consignada en la investigación, el vínculo con él fue menos cercano.
Mientras la Justicia avanza con las medidas de prueba, la principal incógnita pasa por establecer qué papel tuvo Daniel Rosatelli en la logística del cargamento y qué relación existió entre el comisario, la camioneta y los 1.300 kilos de marihuana secuestrados en febrero.