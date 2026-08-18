Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

“Lo que sospecho es que la Policía tenía el dato de antemano de que allí residía este matrimonio que son cultivadores de cannabis medicinal, que tienen un hijo con epilepsia y que son miembros de una fundación. Esa es la verdad de todo este error al que nos tiene acostumbrado la provincia de Tucumán, de allanar a cultivadores cuando van a una excursión de pesca. Tienen un dato y tratan de desviar un delito principal legítimo y genuino y aprovechan para introducir un dato que ellos escucharon de oídas para después sacar foto y publicar que están y ganándole a la lucha contra el narcotráfico”, apuntó Char.