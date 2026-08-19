Internaron al papá de Tini Stoessel: qué se sabe sobre su estado de salud

Resumen para apurados
- Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel, fue internado el martes en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro tras sufrir un fuerte dolor en el pecho.
- Comenzó a sentirse mal en Cariló y acudió a la guardia para estudios. El productor ya arrastraba antecedentes médicos complejos que afectaron su salud en los últimos años.
- Stoessel se encuentra consciente, fuera de peligro quirúrgico de urgencia y permanecerá en observación mientras su entorno y la clínica evalúan su evolución médica.
Alejandro Stoessel, productor musical y padre de la cantante Tini Stoessel, permanece internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro, donde quedó en observación luego de presentarse con un fuerte dolor en el pecho.
La información fue dada a conocer por TN Show y posteriormente ampliada durante la emisión de LAM (América), donde el panelista Pepe Ochoa contó detalles sobre el ingreso del productor a la clínica.
Según relató, Stoessel llegó a la guardia alrededor de las 17 del martes luego de comenzar a sentirse mal durante su estadía en Cariló. Ante el dolor que presentaba, los médicos le realizaron distintos estudios y resolvieron que permaneciera internado para continuar bajo observación.
Cómo se encuentra Alejandro Stoessel
De acuerdo con la información difundida en LAM, el cuadro de salud de Alejandro Stoessel no revestiría gravedad y, por el momento, no se evaluaría una intervención quirúrgica de urgencia. Ochoa señaló que el productor se encuentra consciente, utiliza su teléfono y mantiene comunicación con familiares, amigos y otras personas de su entorno.
Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial por parte del Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Por eso, los datos conocidos sobre su estado corresponden a la información difundida en televisión y a fuentes periodísticas.
El antecedente de salud de Alejandro Stoessel
Durante el programa conducido por Ángel de Brito también se recordó que Alejandro Stoessel ya había atravesado problemas de salud anteriormente. Según explicaron en LAM, esas circunstancias incluso llevaron a Tini Stoessel a suspender presentaciones para acompañar a su padre.
También se mencionó que el productor decidió no viajar al Mundial por cuestiones relacionadas con su salud, ya que no se sentía seguro para realizar el viaje. De acuerdo con lo señalado en el ciclo televisivo, desde entonces no habría recuperado completamente su estado de salud habitual y suele consultar rápidamente ante la aparición de nuevos síntomas.
Por el momento, Alejandro Stoessel continúa internado y en observación en la clínica de San Isidro, mientras su entorno permanece atento a su evolución.