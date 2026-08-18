¿Tini se retira de la música después de su casamiento con De Paul?: la inesperada decisión

Por el contrario, existen faltazos llamativos en la planificación del festejo debido a conflictos internos previos. No recibieron invitación los padres de la joven, Alejandro Stoessel y Mariana Muslera, ni tampoco Marcelo Tinelli. Tampoco figuran en el listado Camila Homs, madre de los hijos del deportista, o colegas como Duki y Emilia Mernes. Esta situación evidencia las tensiones familiares que rodean la unión entre la estrella pop y el jugador nacional.