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¿Tini se retira de la música después de su casamiento con De Paul?: la inesperada decisión

Martina Stoessel planea alejarse de los escenarios por un periodo de dos o tres años tras su boda para enfocarse en la maternidad y la vida familiar.

¿Tini se retira de la música después de su casamiento con De Paul?: la inesperada decisión
Fuente: El País
Hace 10 Hs

Resumen para apurados

  • Tini Stoessel pausará su carrera musical tras casarse con Rodrigo De Paul en diciembre de 2026 en Exaltación de la Cruz, con el fin de enfocarse en la maternidad.
  • La pareja formalizará su relación de cuatro años con una fiesta exclusiva en Dok Haras, marcada por una lista de invitados estelares y notorias ausencias familiares.
  • El alejamiento temporal de los escenarios, estimado en dos o tres años, reconfigurará la proyección internacional de la artista para priorizar su vida matrimonial.
Resumen generado con IA

El sábado 19 diciembre 2026, Martina “Tini” Stoessel junto a Rodrigo De Paul celebrarán su boda en Dok Haras, Exaltación de la Cruz. Este evento multitudinario será ña consumación de cuatro años de pareja, superando diversas crisis mediáticas y momentos complejos. El mundo del espectáculo aguarda con gran expectativa aquel enlace privado que reunirá a figuras internacionales en la provincia bonaerense.

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Mientras circulan detalles sobre la vestimenta y la ambientación, surge una información determinante respecto al futuro laboral de la cantante. La artista planea un cambio radical en sus prioridades una vez concrete el compromiso legal con el futbolista. Esta noticia genera asombro entre seguidores, quienes observan cómo la música pasará a un segundo plano para anteponer otros proyectos vitales.

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¿Tini se retira de la música?

Según reveló la comunicadora Marcia Frisciotti en el programa televisivo Puro Show, la intérprete busca alejarse temporalmente de los escenarios. “Lo que me contaron es que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero que ella, una vez que se case, se quiere retirar por dos o tres años”, indicó Marcia Frisciotti. La intención principal reside en dejar las giras mundiales para disfrutar plenamente de su nuevo estado civil.

La panelista explicó que esta determinación no implica un adiós definitivo al arte, representando un intervalo significativo. “No retirarse, sino pausar su carrera y dedicarse más a tener hijos y a la familia”. El anhelo de experimentar la maternidad constituye el motor central detrás de esta sorpresiva interrupción profesional.

Quiénes iran a la boda de Tini y Rodrigo De Paul

La lista de invitados incluye nombres destacados como María Becerra, La Joaqui, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. También asistirían celebridades de la talla de Shakira, Lele Pons y Greeicy para acompañar a los novios. El evento contará con la presencia de Fran Stoessel, Lizardo Ponce, Susana Giménez y la pareja conformada por Oriana Sabatini junto a Paulo Dybala.

Por el contrario, existen faltazos llamativos en la planificación del festejo debido a conflictos internos previos. No recibieron invitación los padres de la joven, Alejandro Stoessel y Mariana Muslera, ni tampoco Marcelo Tinelli. Tampoco figuran en el listado Camila Homs, madre de los hijos del deportista, o colegas como Duki y Emilia Mernes. Esta situación evidencia las tensiones familiares que rodean la unión entre la estrella pop y el jugador nacional.

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