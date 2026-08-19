Una baja inesperada y un enroque de pilotos: el sacudón que cambia la grilla de la Fórmula 1

Resumen para apurados
- Isack Hadjar sufrió una lesión de muñeca y Liam Lawson lo reemplazará en Red Bull este fin de semana durante el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1.
- La baja obligó a un enroque interno: Lawson ascendió como compañero de Max Verstappen, mientras que el piloto de reserva Yuki Tsunoda ocupó la butaca libre en Racing Bulls.
- Red Bull busca preservar a Hadjar para que reaparezca en el Gran Premio de Italia en Monza, evaluando el desempeño de sus pilotos ante este cambio provisorio en la grilla.
El receso de verano de la Fórmula 1 dejó una noticia de alto impacto para Red Bull Racing en la antesala del Gran Premio de los Países Bajos. El piloto francés Isack Hadjar sufrió una lesión en la muñeca durante una sesión de entrenamiento físico en el gimnasio y quedó descartado para competir este fin de semana en el circuito de Zandvoort. El objetivo del equipo es preservar al joven de 21 años para que logre reaparecer en óptimas condiciones en el Gran Premio de Italia, en Monza, dentro de dos semanas.
La baja del galo obligó a activar un inmediato efecto dominó dentro de la estructura de la escudería. Liam Lawson, quien venía cumpliendo una sólida labor en Racing Bulls al ubicarse noveno en el campeonato mundial, fue promovido al equipo principal para ocupar la butaca libre junto a Max Verstappen. El llamado representa un curioso déjà vu para el neozelandés: su estreno absoluto en la máxima categoría se había producido en este mismo trazado hace tres años, cuando debió reemplazar de urgencia a Daniel Ricciardo tras una fractura en la muñeca.
El ascenso temporal de Lawson le abrió las puertas a Yuki Tsunoda. El japonés de 26 años, quien había sido desplazado a la función de piloto de reserva a finales de 2025 tras el ascenso del propio Hadjar, volverá a la parrilla para subirse al monoplaza de Racing Bulls y acompañar al británico Arvid Lindblad. Con este reordenamiento provisorio, Red Bull buscará sobrellevar la cita en la casa de Verstappen y minimizar el impacto de la ausencia de un Hadjar que guardaba grandes recuerdos del circuito neerlandés tras su podio conseguido en 2025.