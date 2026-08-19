Una baja inesperada y un enroque de pilotos: el sacudón que cambia la grilla de la Fórmula 1

El ascenso temporal de Lawson le abrió las puertas a Yuki Tsunoda. El japonés de 26 años, quien había sido desplazado a la función de piloto de reserva a finales de 2025 tras el ascenso del propio Hadjar, volverá a la parrilla para subirse al monoplaza de Racing Bulls y acompañar al británico Arvid Lindblad. Con este reordenamiento provisorio, Red Bull buscará sobrellevar la cita en la casa de Verstappen y minimizar el impacto de la ausencia de un Hadjar que guardaba grandes recuerdos del circuito neerlandés tras su podio conseguido en 2025.