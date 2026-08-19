Hora y TV: Thiago Tirante busca extender su semana soñada en el Masters de Cincinnati

Enfrente estará Mensik, de apenas 20 años y consolidado como una de las realidades más potentes del circuito tras eliminar al italiano Mattia Bellucci (81°) y al australiano Rinky Hijikata (95°). En lo que será el primer enfrentamiento oficial entre ambos en el circuito mayor, Tirante buscará convertirse en el primer tenista argentino en alcanzar los cuartos de final en Cincinnati desde que Juan Martín del Potro lo consiguiera en 2018, además de presentarse como la última esperanza albiceleste en carrera tras la reciente eliminación de Juan Manuel Cerúndolo (51°) a manos del canadiense Felix Auger-Aliassime (4°).