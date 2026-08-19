Hora y TV: Thiago Tirante busca extender su semana soñada en el Masters de Cincinnati

Resumen para apurados
- Thiago Tirante enfrenta hoy a Jakub Mensik en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, buscando avanzar por primera vez a los cuartos de un torneo de esta categoría.
- El platense ingresó al Top 50 tras una racha destacada donde venció a Jan Choinski, dio el golpe ante Novak Djokovic y superó al español Martín Landaluce en dos sets.
- De ganar, Tirante será el primer argentino en cuartos de Cincinnati desde Juan Martín del Potro en 2018 y la única raqueta albiceleste en carrera en el certamen.
En medio de la semana más trascendente de su carrera profesional, Thiago Tirante afrontará un nuevo examen de máxima exigencia en el Masters 1000 de Cincinnati. El platense de 25 años, recientemente instalado por primera vez dentro del Top 50 del ranking mundial, se medirá en los octavos de final ante el checo Jakub Mensik (16° de la ATP) con el objetivo de continuar su marcha triunfal y meterse entre los ocho mejores del certamen sobre cemento estadounidense.
El partido será en el segundo turno del estadio Tony Trabert 3, en una jornada que dará comienzo a las 12, con transmisión televisiva en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+.
El camino del tenista argentino en Ohio viene cargado de épica. Tras superar en su estreno al británico Jan Choinski (77°) en un extenuante duelo resuelto en tres desempates, Tirante dio el gran golpe del torneo al derribar a Novak Djokovic (5°) en tres sets. Lejos de conformarse con ese hito, ratificó su solidez mental en la tercera rueda al vencer al español Martín Landaluce (67°) por 7-6 (5) y 7-6 (4), logrando así su primera clasificación histórica a los octavos de final en un certamen de esta categoría.
El presente del platense cobra aún mayor dimensión considerando su reciente evolución física. Tras verse obligado a abandonar por un problema abdominal en Bastad hace apenas un mes, inició una gira norteamericana de alto vuelo que ya registraba victorias de peso en Montreal frente al estadounidense Taylor Fritz (8°) y al australiano Alexei Popyrin (128°).
Enfrente estará Mensik, de apenas 20 años y consolidado como una de las realidades más potentes del circuito tras eliminar al italiano Mattia Bellucci (81°) y al australiano Rinky Hijikata (95°). En lo que será el primer enfrentamiento oficial entre ambos en el circuito mayor, Tirante buscará convertirse en el primer tenista argentino en alcanzar los cuartos de final en Cincinnati desde que Juan Martín del Potro lo consiguiera en 2018, además de presentarse como la última esperanza albiceleste en carrera tras la reciente eliminación de Juan Manuel Cerúndolo (51°) a manos del canadiense Felix Auger-Aliassime (4°).