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Thiago Tirante sigue haciendo historia en Cincinnati y avanzó a los octavos de final

El argentino derrotó al español Martín Landaluce y se metió entre los 16 mejores del Masters 1000.

Thiago Tirante celebra el pase a octavos de final.
Thiago Tirante celebra el pase a octavos de final.
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Thiago Tirante avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati este lunes tras vencer al español Martín Landaluce por 7-6 y 7-6.
  • El argentino logró el triunfo sin ceder quiebres y con solidez en los tie-breaks, luego de haber eliminado en la ronda previa al serbio Novak Djokovic.
  • Con este resultado, el platense igualó su mejor desempeño en torneos Masters 1000 y ratifica la semana más destacada de su carrera profesional.
Resumen generado con IA

El argentino Thiago Tirante avanzó este lunes a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati al derrotar al español Martín Landaluce por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/4), en un ajustado duelo de dos horas y 16 minutos.

Tirante prolongó así la semana más importante de su carrera después de haber eliminado en la segunda ronda al serbio Novak Djokovic, ex número uno mundial y dueño de 24 títulos de Grand Slam. Fue la victoria más importante de la carrera del argentino.

En un duelo tan parejo que no tuvo quiebres, Tirante, número 50 del mundo, fue más sólido con su servicio y cometió menos errores no forzados para imponerse en los dos tiebreaks.

El argentino hizo valer su servicio en los momentos decisivos y conectó nueve aces, uno de ellos para sellar la victoria, mientras que Landaluce (67°) consiguió cinco.

El platense de 25 años igualó en Cincinnati su mejor actuación en un Masters 1000: los octavos de final que también alcanzó este año en Roma.

Su mejor resultado en un Grand Slam fue la tercera ronda de Roland Garros 2026.

Landaluce, de 20 años, llegaba con un recorrido destacado en los Masters 1000, con presencias en los cuartos de final de Miami y Roma, sus mejores actuaciones en esta categoría.

La presencia argentina en Cincinnati continuará hoy con Juan Manuel Cerúndolo, el otro representante nacional que sigue en competencia. El porteño enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime en busca de avanzar a la siguiente instancia del Masters 1000.

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