El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su "fuerza considerable", según el SMN

Las mediciones más recientes detectaron una marcada expansión de anomalías cálidas en la región del Pacífico central y las costas de Sudamérica (zona Niño 1+2). Con este escenario, el reporte técnico del organismo señala casi un 100 % de probabilidades de que la fase activa se mantenga firme durante el trimestre integrado por agosto, septiembre y octubre, alterando de forma directa el régimen habitual de precipitaciones en la franja oriental y el noreste patagónico.