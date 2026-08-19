SociedadClima y ecología

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su "fuerza considerable", según el SMN

El organismo oficial confirmó que el fenómeno climático ya afecta al Océano Pacífico y anticipó en qué meses se registrarán las tormentas más severas en el Litoral y la Región Pampeana.

El SMN confirmó el fenómeno de El Niño: en qué meses adquirirá una fuerza considerable
El SMN confirmó el fenómeno de El Niño: en qué meses adquirirá una "fuerza considerable"
Por Mercedes Mosca Hace 13 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN confirmó que el fenómeno de El Niño ya está activo en el Pacífico y alcanzará su máxima fuerza entre la primavera y el verano, afectando a la Argentina.
  • Las anomalías térmicas en el océano aseguran su permanencia hasta octubre. El acoplamiento atmosférico aumentará gradualmente la humedad y las lluvias.
  • Se prevén tormentas severas en el Litoral y la Región Pampeana, por lo que el organismo aconseja adecuar la infraestructura urbana y la planificación agrícola.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó que el fenómeno de El Niño ya se encuentra plenamente activo en las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial. De acuerdo con los análisis de modelos dinámicos y estadísticos del ente oficial, el evento climático ganará un impulso paulatino hasta adquirir una fuerza considerable entre la primavera austral y el inicio del verano, marcando un salto significativo en su intensidad sobre el Cono Sur.

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Las mediciones más recientes detectaron una marcada expansión de anomalías cálidas en la región del Pacífico central y las costas de Sudamérica (zona Niño 1+2). Con este escenario, el reporte técnico del organismo señala casi un 100 % de probabilidades de que la fase activa se mantenga firme durante el trimestre integrado por agosto, septiembre y octubre, alterando de forma directa el régimen habitual de precipitaciones en la franja oriental y el noreste patagónico.

Claves del impacto: cuándo y en qué regiones se sentirán las mayores tormentas

A pesar de la activación confirmada del evento dentro del ciclo ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), los especialistas aclaran que sus consecuencias sobre el territorio nacional no se perciben de manera inmediata. Según la meteoróloga y redactora de Meteored, Mariela de Diego, el acoplamiento atmosférico requiere un proceso de transición. 

"El impacto de El Niño en nuestra región no es instantáneo a la declaración de la fase activa. A medida que avanzamos hacia la primavera y los meses estivales, la circulación de aire húmedo desde el norte se intensifica, incrementando la frecuencia y severidad de las precipitaciones en áreas clave como el Litoral y la Región Pampeana."

Frente a la amenaza de tormentas severas y precipitaciones acumuladas de gran magnitud hacia el cierre del año, las autoridades climáticas remarcan la importancia de mantener un seguimiento continuo sobre la evolución del tiempo. 

El SMN aconseja consultar periódicamente la actualización mensual del Pronóstico Climático Trimestral (PCT) para prever escenarios de riesgo, adaptar la infraestructura en áreas urbanas y optimizar la planificación productiva tanto en la industria como en el sector agropecuario.

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