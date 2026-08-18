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Tafí del Valle se vistió de blanco: las mejores postales que dejó la nieve

En La Quebradita, El Pinar de Los Ciervos y Las Bolsas, el blanco cubrió caminos, cerros y espacios naturales.

FOTO PRENSA MUNCIPALIDAD DE TAFÍ DEL VALLE
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Hace 7 Hs

La nieve volvió a transformar este martes el paisaje de Tafí del Valle y dejó postales típicamente invernales en distintos puntos de la villa veraniega.

Durante la jornada de hoy, la nevada se hizo presente en sectores como La Quebradita, El Pinar de Los Ciervos y Las Bolsas, donde el blanco comenzó a cubrir caminos, cerros y espacios naturales.

Las imágenes fueron difundidas por la Municipalidad de Tafí del Valle a través de sus redes sociales y rápidamente reflejaron la belleza del fenómeno que volvió a regalar una postal diferente del valle.

FOTO PRENSA MUNCIPALIDAD DE TAFÍ DEL VALLE FOTO PRENSA MUNCIPALIDAD DE TAFÍ DEL VALLE

El frío y las bajas temperaturas que se registran en la zona cordillerana favorecieron la presencia de nieve en distintos sectores, en una jornada en la que el paisaje habitual de Tafí del Valle quedó cubierto por un manto blanco.

FOTO PRENSA MUNCIPALIDAD DE TAFÍ DEL VALLE FOTO PRENSA MUNCIPALIDAD DE TAFÍ DEL VALLE

Las fotografías oficiales muestran la magnitud de la nevada y el particular escenario que se formó en uno de los destinos turísticos más visitados de Tucumán.

FOTO PRENSA MUNCIPALIDAD DE TAFÍ DEL VALLE FOTO PRENSA MUNCIPALIDAD DE TAFÍ DEL VALLE
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