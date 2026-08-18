Independiente Rivadavia luchó hasta el final, pero se quedó sin Libertadores

El sueño copero de Independiente Rivadavia terminó de la manera más cruel. La “Lepra” mendocina estuvo a segundos de llevarse una clasificación histórica, pero cayó 5-4 ante Fluminense en la definición por penales, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos en el estadio Malvinas Argentinas. Así, el conjunto brasileño avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.