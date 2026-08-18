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Independiente Rivadavia luchó hasta el final, pero se quedó sin Libertadores

La "Lepra" mendocina forzó los penales con un gol de Alex Arce en la última acción, pero Fluminense fue más efectivo y avanzó a los cuartos de final. El arquero Fábio atajó el remate de Atencio.

Independiente Rivadavia luchó hasta el final, pero se quedó sin Libertadores
Por Carlos Chirino 18 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer 5-4 por penales ante Fluminense, luego de empatar 1-1 en Mendoza.
  • Tras el 0-0 en la ida, Kevin Serna adelantó al conjunto brasileño y Alex Arce igualó en el descuento, pero el arquero Fábio fue clave en la definición desde los doce pasos.
  • Fluminense avanzó a los cuartos de final del torneo continental, mientras que el club mendocino concluyó una histórica primera participación en la Copa Libertadores.
Resumen generado con IA

El sueño copero de Independiente Rivadavia terminó de la manera más cruel. La “Lepra” mendocina estuvo a segundos de llevarse una clasificación histórica, pero cayó 5-4 ante Fluminense en la definición por penales, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos en el estadio Malvinas Argentinas. Así, el conjunto brasileño avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

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El equipo dirigido por Alfredo Berti, que había empatado 0-0 en el partido de ida, tuvo que remar desde atrás. A los 57 minutos, Fluminense quedó con diez jugadores por la expulsión de Agustín Canobbio, pero la ventaja numérica no alcanzó para que la “Lepra” pudiera quebrar el partido.

A los 75 minutos, Kevin Serna aprovechó una contra y puso el 1-0 para los brasileños. Cuando todo parecía sentenciado, Independiente Rivadavia encontró una última oportunidad en el tiempo de adición: una mano dentro del área derivó en un penal que Alex Arce convirtió para desatar la ilusión mendocina y llevar la serie a los doce pasos.

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En la definición, Fluminense fue más efectivo y se impuso 5-4. El experimentado arquero Fábio, de 45 años, terminó siendo el gran héroe brasileño al contener dos remates. El último fue el de Rodrigo Atencio, cuya ejecución puso punto final a la histórica aventura de la “Lepra” en su primera participación en la Libertadores.

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