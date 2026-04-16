Batacazo en el Maracaná: Independiente Rivadavia venció a Fluminense en la Copa Libertadores

Un triunfo que cambia la escala de su campaña

Con esta victoria, la Lepra sumó su sexto triunfo consecutivo y quedó como líder del Grupo C con puntaje ideal. Además, ratificó el gran presente que también sostiene en el torneo local, donde pelea arriba en la Zona B y en la tabla anual. El 30 de abril recibirá a Deportivo La Guaira en Mendoza, pero después de lo que hizo en el Maracaná la sensación es otra: Independiente Rivadavia ya no solo compite, también empieza a creerse capaz de ir mucho más lejos.