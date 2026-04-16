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Batacazo en el Maracaná: Independiente Rivadavia venció a Fluminense en la Copa Libertadores

La "Lepra" mendocina dio otro golpe grande en la competencia, se impuso 2-1 en Río de Janeiro y prolongó un presente que ya dejó de ser sorpresa.

Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Independiente Rivadavia venció 2-1 a Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores. Con goles de Sartori y Arce, el equipo mendocino logró un triunfo histórico en Brasil.
  • Tras empezar perdiendo, la "Lepra" revirtió el marcador con tantos de Sartori y Arce. Pese al asedio local, el equipo de Berti resistió con orden y suma seis triunfos consecutivos.
  • Este triunfo posiciona a Independiente Rivadavia como líder ideal del Grupo C y ratifica su gran presente. El equipo mendocino deja de ser sorpresa para ser candidato en el torneo.
Resumen generado con IA

Independiente Rivadavia escribió una de las páginas más importantes de su historia al derrotar 2-1 a Fluminense en el Maracaná, en un triunfo que excede el resultado y lo pone en otra dimensión dentro de la Copa Libertadores. El equipo de Alfredo Berti no solo ganó en una cancha emblemática y frente a un rival de peso, sino que además confirmó que su gran momento ya no puede leerse como una simple racha.

La noche empezó cuesta arriba para el conjunto mendocino. A los 9 minutos, Guilherme Arana adelantó al equipo brasileño y parecía acomodar el partido para Fluminense. Sin embargo, la reacción de la Lepra fue inmediata y también muy madura. Antes del cierre del primer tiempo, Fabrizio Sartori apareció en el área para capitalizar una pelota perdida y empatar un partido que no se había descontrolado pese al golpe inicial.

En el arranque del complemento llegó el golpe decisivo. Alex Arce, una de las piezas más determinantes del plantel, aprovechó una serie de errores defensivos y marcó el 2-1 a los 6 minutos. Ese gol terminó siendo el punto más alto de una actuación muy sólida, en la que Independiente Rivadavia entendió cuándo resistir, cuándo lastimar y cómo sostener la ventaja frente a un rival que empujó mucho, pero no logró quebrarlo otra vez.

Fluminense manejó más la pelota, remató 22 veces y llevó el desarrollo hacia terreno mendocino durante largos tramos, pero la visita respondió con orden, concentración y una estructura defensiva firme. Independiente Rivadavia tuvo menos llegadas, aunque fue mucho más eficaz. Allí estuvo una de las claves de la noche: supo jugar el partido que necesitaba y lo cerró con una personalidad que no es casualidad.

Un triunfo que cambia la escala de su campaña

Con esta victoria, la Lepra sumó su sexto triunfo consecutivo y quedó como líder del Grupo C con puntaje ideal. Además, ratificó el gran presente que también sostiene en el torneo local, donde pelea arriba en la Zona B y en la tabla anual. El 30 de abril recibirá a Deportivo La Guaira en Mendoza, pero después de lo que hizo en el Maracaná la sensación es otra: Independiente Rivadavia ya no solo compite, también empieza a creerse capaz de ir mucho más lejos.

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