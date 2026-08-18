Boleta individual, urna y escrutinio en voz alta: así se votará en la UNT para elegir rector y vicerrector

Resumen para apurados
- El Consejo Superior de la UNT aprobó el reglamento de votación secreta con boleta individual y urna para elegir rector y vicerrector en el Centro Cultural Virla.
- La normativa busca evitar condicionamientos al momento de sufragar, disponiendo un escrutinio en voz alta y pantallas para seguir la Asamblea Universitaria.
- El sistema define las reglas de transparencia para la designación de las nuevas autoridades de la casa de altos estudios en la próxima asamblea.
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