Política

Boleta individual, urna y escrutinio en voz alta: así se votará en la UNT para elegir rector y vicerrector

El reglamento aprobado por el Consejo Superior establece que el voto no será exteriorizado en el momento del depósito para evitar condicionamientos.

EN EL VIRLA. Durante la Asamblea se desplegarán pantallas para seguir de cerca el voto de cada asambleísta.
EN EL VIRLA. Durante la Asamblea se desplegarán pantallas para seguir de cerca el voto de cada asambleísta.
Por Matias Argañaraz Hace 22 Hs

Resumen para apurados

  • El Consejo Superior de la UNT aprobó el reglamento de votación secreta con boleta individual y urna para elegir rector y vicerrector en el Centro Cultural Virla.
  • La normativa busca evitar condicionamientos al momento de sufragar, disponiendo un escrutinio en voz alta y pantallas para seguir la Asamblea Universitaria.
  • El sistema define las reglas de transparencia para la designación de las nuevas autoridades de la casa de altos estudios en la próxima asamblea.
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