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José Mourinho regresó al Real Madrid y lanzó una frase contundente: “Vuelvo a casa”

José Mourinho fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid y firmó contrato hasta junio de 2029.

José Mourinho y Florentino Pérez.
José Mourinho y Florentino Pérez.
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • José Mourinho fue presentado este martes como nuevo entrenador del Real Madrid en Valdebebas tras firmar contrato hasta junio de 2029.
  • El DT portugués regresa al club tras trece años de su primer ciclo (2010-2013), en un acto privado donde afirmó emocionado que vuelve a su casa.
  • Mourinho brindará una conferencia de prensa este viernes y debutará oficialmente al frente del equipo el sábado ante el Espanyol por LaLiga.
Resumen generado con IA

José Mourinho vuelve a ocupar uno de los bancos más exigentes del mundo. Trece años después de cerrar su primera etapa, el entrenador portugués fue presentado oficialmente como nuevo técnico del Real Madrid y comenzó un segundo ciclo cargado de expectativas y también de un fuerte componente emocional.

Mourinho firmó un contrato que lo vinculará con el club hasta el 30 de junio de 2029. La presentación se realizó este martes en Valdebebas, en una ceremonia privada y a puertas cerradas, sin presencia de hinchas ni periodistas.

El portugués estuvo acompañado por el presidente Florentino Pérez y por el presidente de honor del club, José Martínez Pirri. Durante el acto recibió una réplica en miniatura del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y una camiseta personalizada como parte de la bienvenida.

Pero el centro de la presentación estuvo en las primeras palabras de Mourinho. Lejos de limitar su regreso al desafío deportivo, el entrenador puso el foco en el vínculo que mantuvo con el Real Madrid desde su salida en 2013.

“La primera vez que llegué al Madrid era el top en lo profesional, pero ahora también lo es, además de eso, se suma lo emocional y afectivo, por lo que creo que esta etapa es más especial que la primera”, expresó.

“Vuelvo a casa”

Mourinho también dejó en claro cuál pretende que sea uno de los principios de su nueva etapa al frente del plantel.

“Lo importante es trabajar para Real Madrid y quiero que sea así para todos en Valdebebas”, afirmó el portugués, que volverá a comandar al equipo después de su recordado paso entre 2010 y 2013.

También tuvo un mensaje dirigido especialmente a los hinchas. “A la gente lo que le puedo decir es que soy uno de vosotros, siempre lo he sido desde que me fui”, sostuvo.

Luego condensó el significado de su regreso en apenas tres palabras: “Vuelvo a casa”.

El primer ciclo de Mourinho en Real Madrid

La primera etapa del portugués comenzó en 2010 y se extendió durante tres temporadas. En ese período conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Su ciclo estuvo marcado especialmente por la histórica pelea con el Barcelona y por una Liga en la que el Real Madrid alcanzó los 100 puntos.

Ahora, más de una década después, Mourinho tendrá una segunda oportunidad en el Santiago Bernabéu y ya tiene marcada su hoja de ruta inmediata.

El entrenador brindará su primera conferencia de prensa el viernes, mientras que su debut oficial está previsto para este sábado frente al Espanyol, desde las 16.30.

Será el comienzo formal de una historia que parecía terminada en 2013 y que, trece años después, tendrá un nuevo capítulo.

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