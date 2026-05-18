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“The Special One está de vuelta”: Fabrizio Romano confirmó el regreso de José Mourinho a Real Madrid

El reconocido periodista especializado en mercado de pases aseguró que el entrenador portugués ya tiene un acuerdo verbal con el club español.

“The Special One está de vuelta”: Fabrizio Romano confirmó el regreso de José Mourinho a Real Madrid
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • José Mourinho acordó verbalmente su regreso al Real Madrid este lunes en España. El técnico firmará por dos años tras una crisis de títulos y conflictos internos en el club.
  • Fabrizio Romano confirmó que el portugués volverá al club tras 13 años. Mourinho viajará a Madrid luego del partido ante Bilbao para sellar un vínculo por dos temporadas iniciales.
  • Florentino Pérez apuesta por Mourinho para reconstruir el vestuario y recuperar la competitividad. Se prevén cambios drásticos en el plantel y la llegada de varios refuerzos clave.
Resumen generado con IA

José Mourinho quedó nuevamente en el centro de la escena mundial después de que el periodista Fabrizio Romano asegurara que el portugués tiene todo encaminado para regresar a Real Madrid. La noticia explotó este lunes en España y rápidamente generó una revolución entre los hinchas del "Merengue".

“Todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y Real Madrid”, publicó Romano en sus redes sociales. Además, reveló detalles importantes del acuerdo: “Plan para un contrato inicial de dos años. Mourinho viajará a Madrid después del partido Real-Bilbao. The Special One está de vuelta”.

El entrenador portugués regresaría así al club después de 13 años. Su primer ciclo en el Bernabéu dejó una huella fuerte tanto por los títulos obtenidos como por la intensidad con la que manejó uno de los vestuarios más exigentes del fútbol europeo.

Real Madrid busca salir de una crisis interna

La posible llegada de Mourinho aparece en medio de una temporada caótica para el Real Madrid. El equipo quedó golpeado tras quedarse sin títulos y además atraviesa semanas cargadas de conflictos internos, cruces entre futbolistas y tensión con los hinchas.

En ese contexto, Florentino Pérez habría elegido al portugués como el hombre indicado para reconstruir el grupo y recuperar competitividad de inmediato.

Durante su primera etapa en el club, Mourinho conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa española. Aunque nunca pudo ganar la Champions League, muchos dentro del Madrid consideran que sentó las bases del equipo que después dominaría Europa con Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane.

Qué refuerzos pediría Mourinho para su nuevo proyecto

Mientras en España crece la expectativa por su regreso, también comenzaron las especulaciones sobre los cambios que podría impulsar en el plantel.

Uno de los que habló sobre el tema fue Jorge Valdano, histórico exjugador y extécnico de Real Madrid. “Faltan por lo menos cuatro defensas y también algún mediocampista que le dé equilibrio a la plantilla”, analizó.

Además, Valdano se refirió al impacto que podría tener Mourinho dentro del vestuario. “Creo que va a llegar con su cara más seductora. Al comienzo todo será muy plácido y los jugadores van a responder”, sostuvo.

Por ahora, el club todavía no hizo oficial la contratación, aunque en Europa ya dan prácticamente cerrada una de las vueltas más impactantes de los últimos años en el fútbol mundial.

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