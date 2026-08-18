La nieve volvió a Tafí del Valle y los cerros amanecieron con un paisaje de postal
Resumen para apurados
- Tafí del Valle amaneció este martes con nieve en sus zonas altas debido a una ola de frío, lo que generó paisajes invernales en sectores ubicados sobre los 2.300 metros.
- El fenómeno ocurrió tras un fin de semana largo con gran afluencia turística. La Policía cortó preventivamente el tránsito hacia Amaicha por presencia de hielo en la calzada.
- El paisaje blanco atrae a nuevos visitantes, mientras rige un alerta amarillo por vientos y se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas a partir del jueves.
Tafí del Valle amaneció este martes con un paisaje teñido de blanco en sus sectores más elevados, luego de las nevadas registradas durante las últimas horas. Las imágenes mostraron postales invernales en zonas como La Ovejería, Las Carreras, El Pinar y La Bolsa, mientras que en el centro de la villa la nieve no llegó a acumularse debido a la diferencia de altura.
Desde Tafí del Valle, el periodista Javier Astorga describió a LA GACETA el escenario y señaló que, pese a la nevada, durante la mañana el sol volvió a aparecer. “Ahora tenemos sol, ha caído nieve en la zona alta, en La Ovejería, Las Carreras y, obviamente, en la zona del Pinar de los Ciervos”, contó.
En el sector donde se encontraba, el paisaje presentaba un manto blanco que permitió incluso armar pequeños muñecos de nieve. La temperatura rondaba los 4°C sobre cero y, según Astorga, las condiciones tendían a mejorar, por lo que quienes tengan la posibilidad de acercarse podrían encontrar nieve durante la jornada.
Desde qué altura se puede encontrar nieve
Uno de los datos centrales para quienes buscan disfrutar del paisaje es que la nieve no se encuentra en todo Tafí del Valle. El centro de la villa está ubicado a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, mientras que la acumulación comenzó a observarse aproximadamente desde los 2.300 metros.
“Hay que recorrer un poquito el valle para encontrar nieve”, explicó Astorga, quien recomendó a quienes puedan viajar hacerlo durante las próximas horas, ya que el pronóstico anticipa temperaturas bajas durante este miércoles y un cambio en las condiciones a partir del jueves.
El tramo entre Santa Lucía y Tafí del Valle se encuentra transitable, aunque al llegar a la villa los visitantes se encuentran con un corte de tránsito que impide continuar hacia sectores más elevados en dirección a Amaicha del Valle.
Por qué está cortado el tránsito
Según explicó el periodista, el corte se realiza a la altura de la comisaría y responde a una medida preventiva de la Policía. El motivo principal es el riesgo que genera la acumulación de hielo en el Puente de Las Bolsas, donde ya se produjeron accidentes de tránsito en otras oportunidades.
“En el Puente de Las Bolsas se acumula siempre hielo y eso produce algunos accidentes de tránsito y, obviamente, para evitar ese tipo de cuestiones se lo corta preventivamente”, detalló.
Astorga consideró, sin embargo, que el corte podría realizarse algunos kilómetros más arriba, ya que en el punto donde se interrumpe el tránsito no se registra una acumulación significativa de nieve, mientras que el paisaje cambia algunos kilómetros después.
“Lo ideal sería que la gente pueda subir, pueda ascender un poquito para que pueda ver la nieve”, sostuvo. En ese sentido, estimó que son alrededor de ocho kilómetros los que los visitantes podrían recorrer para disfrutar del paisaje nevado si las condiciones de seguridad lo permiten.
Una alerta por viento que mantiene atentos a todos
La presencia de nieve no es el único fenómeno meteorológico que mantiene la atención en los Valles. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por potenciales vientos fuertes para la zona.
Astorga reconoció que el escenario resulta poco habitual, ya que normalmente los fuertes vientos anteceden a las nevadas. “El viento se hace presente días antes de la nieve. En este caso hemos tenido vientos el jueves y el viernes, así que preveíamos que podía suceder algún tipo de fenómeno como el de la nieve”, explicó.
Aunque consideró poco probable que se registren fuertes vientos después de la nevada, remarcó que es necesario mantenerse atentos a los pronósticos y tomar las precauciones correspondientes.
Buen balance del fin de semana largo
La nevada llegó después de un fin de semana largo que dejó un balance positivo para el sector turístico de Tafí del Valle. Según Astorga, se observó una importante cantidad de visitantes durante los últimos días, especialmente el sábado, cuando las condiciones meteorológicas acompañaron.
“El clima acompañó sobre todo el sábado. Empezó a descender la temperatura el domingo y el lunes”, señaló. Si bien todavía no están disponibles los números oficiales sobre ocupación y gasto turístico, consideró que tanto la cantidad de turistas como el movimiento económico habrían sido positivos.
Ahora, el paisaje nevado podría convertirse en un nuevo atractivo para quienes tengan la posibilidad de viajar hasta los Valles. Aunque se trata de una jornada laboral, las condiciones permiten pensar en una oportunidad para quienes quieran acercarse a contemplar la nieve antes de que cambie el tiempo.