La nieve volvió a Tafí del Valle y los cerros amanecieron con un paisaje de postal

Tafí del Valle amaneció este martes con un paisaje teñido de blanco en sus sectores más elevados, luego de las nevadas registradas durante las últimas horas. Las imágenes mostraron postales invernales en zonas como La Ovejería, Las Carreras, El Pinar y La Bolsa, mientras que en el centro de la villa la nieve no llegó a acumularse debido a la diferencia de altura.