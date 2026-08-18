El DT de Graneros rompió el silencio tras los incidentes en la final: “Hay que probar las cosas que se dicen”
Hugo Corbalán, entrenador de Deportivo Graneros, reconstruyó los incidentes que provocaron la suspensión de la final ante Concepción FC, rechazó las sospechas sobre una supuesta ayuda arbitral a su equipo y pidió que se investiguen y prueben las acusaciones.
Resumen para apurados
- Tras suspenderse la final de la Liga Tucumana por violencia, el DT de Graneros, Hugo Corbalán, rechazó sospechas arbitrales y explicó los graves incidentes en vestuarios.
- El partido ante Concepción FC se interrumpió por peleas en túneles, agresiones con gas pimienta y ataques con bengalas en tribunas que afectaron a las familias presentes.
- La Liga Tucumana deberá resolver la definición del torneo y aplicar sanciones ejemplares para evitar que los hechos de violencia sigan dañando el fútbol regional.
La final de la Liga Tucumana entre Concepción FC y Deportivo Graneros sigue generando repercusiones después de los incidentes que obligaron a suspender el partido. Hugo Corbalán, entrenador de Graneros, dio su versión de lo ocurrido, rechazó las sospechas planteadas alrededor del arbitraje y reclamó responsabilidad para evitar que la violencia vuelva a imponerse sobre el fútbol.
En diálogo con LG Play, Corbalán reconstruyó lo sucedido en la zona de vestuarios, donde se habría originado el primer enfrentamiento entre integrantes de ambos equipos.
“Yo llegué un poco tarde, pero parece que cuando iban pasando los jugadores hubo un entredicho. Se agarraron tres o cuatro de cada lado”, relató. Según explicó, después también se arrojaron proyectiles y hubo futbolistas de Graneros que resultaron con golpes.
El DT contó que, una vez finalizado ese episodio, su plantel ingresó al vestuario para preparar el segundo tiempo. Sin embargo, cuando llegó el momento de regresar al campo de juego, se encontraron con la decisión de Concepción de no continuar.
“Cuando quisimos salir nos dimos con que ellos no querían jugar porque decían que tenían jugadores a los que les habían tirado gas pimienta y que no estaban en condiciones”, señaló.
“Son cosas incomprobables”
Corbalán también respondió a la versión que apunta contra dos integrantes del plantel de Graneros como quienes habrían iniciado los incidentes en el pasillo.
“Son cosas incomprobables. Yo puedo decir también que fueron dos jugadores de ellos los que iniciaron esto”, sostuvo. Y reconoció que hubo responsabilidades compartidas en el enfrentamiento inicial: “Se originó una trifulca en la que de los dos lados hubo chicos que se agarraron a golpes, pero eso había terminado ahí”.
El entrenador describió además los momentos de tensión que se vivieron posteriormente en las tribunas. Según su relato, del lado de Graneros tuvieron que abrir un acceso para resguardar a sus simpatizantes ante el lanzamiento de bengalas y otros objetos.
“Había familias, madres con hijos. Nosotros no tenemos una barra brava, tenemos toda familia. Lloraba la gente, lloraban los chicos”, afirmó.
La respuesta a las sospechas sobre el arbitraje
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las declaraciones de Carlos Funez, legislador y colaborador de Concepción, quien aseguró que el árbitro les habría dicho a futbolistas del “Cuervo”: “No se pongan duros que acá tiene que ganar Graneros”.
Corbalán rechazó cualquier sospecha sobre una eventual ayuda hacia su equipo y pidió responsabilidad a la hora de realizar acusaciones.
“Hay que ser responsable de lo que se habla y de lo que se dice”, remarcó. Para defender la campaña de Graneros, apeló a las estadísticas del equipo: “Estamos haciendo una campaña bárbara. Hicimos 44 goles, nos hicieron siete, perdimos un solo partido y nos cobraron dos penales en todo el año”.
“Decir que Graneros recibió una ayuda o que ahora quería recibir una ayuda me parece que es algo que no tiene lógica. Hay que probar las cosas que se dicen”, agregó.
Corbalán también cuestionó que una discusión arbitral pueda utilizarse para explicar los episodios posteriores. “No se puede romper colectivos, robarle a la gente, romper casas porque alguien cobró una falta en la mitad de cancha. Ninguna clase de violencia es justificable”, aseguró.
Qué debería pasar con la final
Consultado sobre cómo debería resolverse el partido, el entrenador reconoció que en Graneros todavía reina la incertidumbre. “Estamos medio desconcertados por todo esto”, admitió.
Más allá de la decisión que adopte la Liga Tucumana, Corbalán consideró indispensable que existan consecuencias después de lo sucedido. “Si no se toman medidas ahora, va a ser difícil contener esto”, advirtió.
También describió el clima que vivieron los simpatizantes de Graneros durante los incidentes y reveló una frase que, según contó, escuchó entre sus propios hinchas: “Nos decían: ‘Menos mal que no hicieron un gol porque si no nos mataban a todos’”.
Para Corbalán, semejante escenario terminó alterando por completo lo que debía ser una definición deportiva. Incluso recordó que durante el encuentro recibió objetos desde la tribuna mientras dirigía al equipo.
“Yo dirigí con tres tipos arriba que gritaban, tiraban de la tela y con gente tirando hielo, gaseosas y botellas”, relató.
Finalmente, el entrenador dejó una reflexión sobre la responsabilidad de quienes forman parte del fútbol tucumano. “La Liga es nuestro producto y tenemos que tratar de venderla lo mejor posible. No la cuidamos. Hoy somos noticia porque salimos en todos lados por los disturbios que hubo, no porque fue una fiesta o porque un equipo se consagró campeón y fue a festejar con su gente”, lamentó.
“Si no cuidamos nosotros, que estamos adentro, va a ser muy difícil”, concluyó.