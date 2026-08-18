El DT de Graneros rompió el silencio tras los incidentes en la final: “Hay que probar las cosas que se dicen”

Finalmente, el entrenador dejó una reflexión sobre la responsabilidad de quienes forman parte del fútbol tucumano. “La Liga es nuestro producto y tenemos que tratar de venderla lo mejor posible. No la cuidamos. Hoy somos noticia porque salimos en todos lados por los disturbios que hubo, no porque fue una fiesta o porque un equipo se consagró campeón y fue a festejar con su gente”, lamentó.