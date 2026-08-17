Final de la Liga Tucumana: incidentes, bengalas y balas de goma en una definición que terminó en caos

La final de la Liga Tucumana pasó del fútbol al caos en cuestión de minutos. Hasta los 45 del primer tiempo, Concepción FC y Graneros empataban 0-0 en la cancha de Deportivo Aguilares, ante más de 5.000 personas y en un partido que prácticamente no había entregado situaciones de peligro. Sin embargo, cuando los protagonistas abandonaron el campo de juego rumbo a los vestuarios, un incidente entre futbolistas desencadenó una sucesión de hechos que incluyó tumultos, gas pimienta, bengalas, invasión del campo, balas de goma y enfrentamientos que continuaron incluso fuera del estadio. El partido terminó suspendido y la definición del campeón quedó en suspenso.