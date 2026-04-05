Diccionario para padres: claves para entender el lenguaje adolescente
IDENTIDAD GRUPAL. Históricamente, los jóvenes encuentran en el lenguaje una forma de reconocerse.
Un recorrido por las expresiones más usadas por los jóvenes y las razones detrás de este fenómeno. Influenciados por TikTok, el gaming y la cultura digital, construyen sus propias formas de comunicarse.
Resumen de nota
- Los jóvenes argentinos desarrollan nuevos modismos para fortalecer su identidad grupal, según un reciente informe sobre las expresiones impulsadas por la cultura digital actual.
- El fenómeno es impulsado por TikTok, el gaming y redes sociales. Históricamente, los adolescentes utilizan el lenguaje propio como una herramienta de pertenencia y diferenciación.
- Estas claves permiten a los padres reducir la brecha generacional. Se prevé que la constante evolución tecnológica seguirá transformando el habla y los vínculos entre adolescentes.
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