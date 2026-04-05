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Diccionario para padres: claves para entender el lenguaje adolescente

IDENTIDAD GRUPAL. Históricamente, los jóvenes encuentran en el lenguaje una forma de reconocerse. IDENTIDAD GRUPAL. Históricamente, los jóvenes encuentran en el lenguaje una forma de reconocerse.

Un recorrido por las expresiones más usadas por los jóvenes y las razones detrás de este fenómeno. Influenciados por TikTok, el gaming y la cultura digital, construyen sus propias formas de comunicarse.

Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Los jóvenes argentinos desarrollan nuevos modismos para fortalecer su identidad grupal, según un reciente informe sobre las expresiones impulsadas por la cultura digital actual.
  • El fenómeno es impulsado por TikTok, el gaming y redes sociales. Históricamente, los adolescentes utilizan el lenguaje propio como una herramienta de pertenencia y diferenciación.
  • Estas claves permiten a los padres reducir la brecha generacional. Se prevé que la constante evolución tecnológica seguirá transformando el habla y los vínculos entre adolescentes.
Resumen generado con IA

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