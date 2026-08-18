Un alfajor norteño fue elegido el mejor del mundo entre 500 variedades en 2026

Un fin de semana de nubes grises, lloviznas y vientos fríos hizo que la cita gastronómica se volviera el plan ideal para disfrutar en la capital. Por tres días, el centro internacional de convenciones y exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires se llenó del aroma de chocolates y rellenos de los más variados y exóticos: cremas de avellana, trufas de gin de frutos rojos, ganaches y mousses de ron, limón y lavanda colmaron el lugar. Sin embargo, hubo una variedad particular que cautivó a los visitantes y ese fue el alfajor El Rodeo.