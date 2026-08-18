Un alfajor norteño fue elegido el mejor del mundo entre 500 variedades en 2026

Resumen para apurados
- El alfajor catamarqueño El Rodeo ganó el Mundial del Alfajor 2026 en Buenos Aires tras superar a 500 variedades globales con su receta de higo, nuez y coco.
- Un jurado de 25 expertos evaluó a ciegas marcas de 12 países bajo 35 criterios. La firma familiar, reactivada en 2023, ya sumaba podios previos en el certamen.
- El galardón posiciona a la gastronomía del norte argentino a nivel global e impulsa la visibilidad de los productos artesanales regionales en el mercado.
Higos, nuez y coco en escamas, esa es la fórmula del triunfo para El Rodeo, el alfajor norteño que se consagró como el mejor del planeta. La receta oriunda de Catamarca obtuvo el máximo galardón del certamen y se llevó el oro en el Mundial del Alfajor, disputado en Buenos Aires durante las jornadas del 15 al 17 de agosto de 2026. El emprendimiento local logró superar a más de 500 expositores y más de 120 marcas de distintos países.
Un fin de semana de nubes grises, lloviznas y vientos fríos hizo que la cita gastronómica se volviera el plan ideal para disfrutar en la capital. Por tres días, el centro internacional de convenciones y exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires se llenó del aroma de chocolates y rellenos de los más variados y exóticos: cremas de avellana, trufas de gin de frutos rojos, ganaches y mousses de ron, limón y lavanda colmaron el lugar. Sin embargo, hubo una variedad particular que cautivó a los visitantes y ese fue el alfajor El Rodeo.
Tras días de degustaciones, catas y un centenar de puestos exhibidores, los especialistas se sumieron en la etapa decisiva. Un jurado compuesto por 25 expertos evaluó a ciegas cada propuesta mediante 35 criterios de características sensoriales hasta dar con el nuevo campeón. Y esta vez, la gloria quedó en el norte argentino. El Rodeo catamarqueño se llevó la máxima presea por su alfajor de higo que además se consagró con el primer puesto en la categoría “Fruta”.
La anatomía del alfajor ganador
El alfajor campeón está compuesto por dos tapas de vainilla. Al partirlo se puede observar cada parte de su anatomía: las pintas blancas del coco en escamas, los trozos imponentes de nuez, todo eso envuelto en un dulce de higo que se corona con un toque de dulce de leche. Por fuera, la fina cobertura de baño glacé completa el aperitivo consagrado.
Además del oro mundial, El Rodeo Alfajores se alzó con la distinción principal al Mejor Relleno de Fruta y obtuvo el primer puesto también con su marca secundaria. El triunfo dejó clara la superioridad del producto argentino frente a competidores internacionales procedentes de 12 países, entre ellos Brasil, Uruguay, Ecuador, México, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, que también pasaron por las degustaciones y evaluaciones a ciegas del jurado.
Una historia familiar con sello norteño
El Rodeo es una empresa familiar de San Fernando del Valle de Catamarca con una historia que comenzó mucho antes de esta coronación. Fundada originalmente en 1979 como un local dedicado a productos regionales, la marca tomó un nuevo impulso en abril de 2023 cuando el hijo de uno de sus fundadores decidió reactivar el sueño familiar con una moderna planta de producción.
Desde entonces, su paso por distintas ediciones del torneo fue dejando pistas de lo que vendría: consiguió la Medalla de Oro a Mejor Relleno de Fruta gracias a su alfajor de cayote; en 2024 obtuvo un Bronce en esa misma categoría con su variedad de higo; y en 2025 alcanzó otro punto alto al conquistar el máximo galardón a Mejor Alfajor de Maicena, además de sumar ese mismo año otro Bronce entre los frutales.
Todos los ganadores del certamen
Además de la consagración máxima para el norte argentino, la competencia distinguió a las mejores producciones artesanales e industriales en una variedad de categorías que reflejan la gran diversidad actual del mercado gastronómico.
En el rubro de las coberturas, Señor Alfajor se llevó el galardón principal en Chocolate Negro por su sofisticada combinación de cacao, dulce de leche y crema de chocolate con almendras garrapiñadas. En tanto, Entre Dos Alfajores Premium lideró la categoría de Chocolate Blanco con una opción libre de gluten a base de harina de arroz con cacao. Por su parte, la tradición del merengue y las variantes glaseadas consagraron a Esmeralda Productos Artesanales con el Oro en Mejor Alfajor Glaseado por su propuesta triple santafesina con pistacho.
El clásico por excelencia del país, el Relleno de Dulce de Leche, coronó en el primer lugar a Carpa Azul, con sus distinguidas tapas de coco y medio baño de chocolate negro. En contraposición, las apuestas innovadoras tuvieron sus propios focos de atención: Guenoa triunfó en la categoría Exótico con su variedad de pistachos, mientras que Chocara sorprendió en Dos Sabores con una audaz combinación de sablée de nuez, ganache de queso roquefort y membrillo sin TACC.
La búsqueda de alternativas más creativas y de especialidad dejó grandes ganadores. En la distinción al Alfajor de Autor, la chapa dorada quedó en manos de Alta Pinta, gracias a una compleja elaboración con crema Bariloche emulsionada con gin trufado y ganache de frutos del bosque. Por su parte, en Alfajor Saludable el primer puesto fue para Punto & Coma (frambuesa, nueces y almendras), mientras que Dulce de Leche & Co. se quedó con la victoria en la infaltable categoría de Maicena.
El veredicto final se completó con distinciones que abarcaron desde la escala de producción hasta la experiencia del público. Gulero conquistó la categoría PyME, mientras que Galán Alfajores se impuso en el rubro Industrial. La firma La Aldea revalidó su impronta en Alfajor Tradicional, La Casa del Dulce de Leche se adjudicó la medalla dorada en el rubro Bajonero, y Thionis Chocolates no solo destacó al ganar en Mejor Textura, sino que también se quedó con el reconocimiento al Mejor Stand del evento.