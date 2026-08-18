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Cinco terremotos sacudieron Granada en una hora: uno alcanzó magnitud 4,7

Una serie de movimientos de hasta 4.7 de magnitud volvió a sembrar la alarma en el sur de España. Pese a que aún no se conocen con precisión todos los detalles de las pérdidas materiales, se registraron videos con destrozos y la Junta de Andalucía confirmó tres heridos leves.

Daños en un auto por el terremoto ocurrido esta mañana en Granada. Fermin Rodriguez / Reuters/ La Vanguardia
Daños en un auto por el terremoto ocurrido esta mañana en Granada. Fermin Rodriguez / Reuters/ La Vanguardia
Hace 10 Hs

Resumen para apurados

  • Cinco terremotos de hasta 4,7 sacudieron Granada este martes por una reactivación sísmica, dejando tres heridos leves y daños materiales.
  • Los temblores ocurrieron en menos de una hora y profundizaron la alarma tras el sismo de 5,2 registrado el pasado 15 de agosto en la región.
  • Las autoridades desalojaron preventivamente la Alhambra e inspeccionan edificios históricos y templos para evaluar riesgos estructurales.
Resumen generado con IA

Nuevos terremotos sacudieron a Granada en la mañana de este martes. Los movimientos, uno de ellos de magnitud 4.7 en la escala de Richter, ocurrieron luego del susto del viernes y de las decenas de temblores que le sucedieron. Provocaron afectaciones materiales, mientras que la Junta de Andalucía confirmó que hay tres heridos leves. La secuencia sísmica comprendió cinco eventos telúricos en menos de una hora, tres de ellos ampliamente sentidos por la población y tres con intensidades superiores a 4, en el marco de la serie que afecta a la zona desde el pasado 15 de agosto.  

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Pasadas las 10:30 de la mañana, un nuevo seísmo de importante fuerza provocó el susto en la localidad de Granada, al sur de España. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la métrica se estableció en 4.7 de magnitud, aunque permanece en constante actualización. Más tarde, alrededor de las 12:39, en la misma localidad se registró otra sacudida de 4.2.  

Cinco temblores en menos de una hora

El epicentro del terremoto de este martes se estableció en la localidad de Gójar, cerca de Alhendín, alrededor de las 10:37. Pronto varias réplicas acontecieron en la provincia granadina, con cinco temblores en menos de 60 minutos, donde Alhendín fue la zona que más fenómenos registró en un mínimo plazo de tiempo: un sismo de 2,8 a las 10:43, uno de 4,2 cerca de una hora después y luego un último asentamiento cerca de las dos horas. Se destacan temblores en otras regiones como Las Gabias, con un movimiento de 2,6 a las 10:47; en Churriana de la Vega a las 10:53, y de 2,9 en Padul a las 10:57. Aunque no se conocen los detalles precisos de la totalidad de los daños materiales en toda la región, las autoridades confirmaron la atención de tres heridos leves y ya circulan videos que muestran árboles caídos y coches destrozados.  

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) informó que el terremoto principal fue sentido en las cuatro provincias orientales andaluzas y señaló que había recibido más de medio centenar de llamadas de ciudadanos alertando de desprendimientos, caída de elementos de fachada y aparición de grietas en distintos inmuebles.

Evacuaciones preventivas y alarma en las calles

“De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima prudencia”, advirtió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La administración decidió desalojar de forma preventiva la Alhambra, el conjunto monumental de palacios, jardines y fortalezas en la colina de la Sabika. Muchas empresas optaron por evacuar sus lugares de trabajo o desplazar a sus trabajadores a un sitio más seguro. 

Las primeras imágenes que se difundieron revelaron destrozos, con videos que permiten ver árboles caídos y coches destruidos en la avenida Cervantes de Granada. La Guardia Civil también constató afectaciones de diversa consideración en vehículos particulares y en la estructura de un centro comercial de la zona. En las calles, los testimonios de los vecinos reflejan momentos de profunda tensión e incertidumbre, con empleados y residentes saliendo masivamente a la vía pública tras el primer impacto para buscar refugio.  

Turistas y residentes, en las afueras de la Alhambra, mientras dehaya habido ntro se realiza una inspección técnica para descartar que algún tipo de afectación. PEPE TORRES / EFE/ La Vanguardia Turistas y residentes, en las afueras de la Alhambra, mientras dehaya habido ntro se realiza una inspección técnica para descartar que algún tipo de afectación. PEPE TORRES / EFE/ La Vanguardia

Antecedentes e impacto en el patrimonio histórico

La población granadina ya venía acumulando temor e intranquilidad desde la madrugada del pasado viernes 15 de agosto, cuando un fuerte seísmo de magnitud 5.2 con epicentro en Alhendín sacudió la región. Aquel evento inicial se llegó a percibir en más de 200 municipios repartidos en cinco comunidades autónomas, provocando grietas en viviendas, caída de cornisas y múltiples desprendimientos en el centro histórico y el área metropolitana. En esa oportunidad, el IGN llegó a contabilizar cerca de 40 réplicas durante la noche, lo que obligó a muchas familias a pernoctar a la intemperie en parques y plazas por miedo a nuevos derrumbes.  

El impacto sobre el patrimonio arquitectónico y religioso también fue notable a lo largo de esta secuencia sísmica. Edificios emblemáticos de la ciudad como la Iglesia de la Magdalena, el Instituto Padre Suárez y estructuras del histórico barrio del Albaicín —entre ellas el Monasterio de Santa Isabel la Real y la torre de la Iglesia de San Miguel Bajo— sufrieron desprendimientos. Como medida de precaución, la Archidiócesis dispuso el cierre preventivo de cinco templos, incluyendo la Basílica de las Angustias, mientras equipos técnicos municipales y de emergencias avanzan en la evaluación de los inmuebles para determinar si es seguro el regreso de los vecinos a sus hogares.  

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