Cinco terremotos sacudieron Granada en una hora: uno alcanzó magnitud 4,7

Cinco temblores en menos de una hora

El epicentro del terremoto de este martes se estableció en la localidad de Gójar, cerca de Alhendín, alrededor de las 10:37. Pronto varias réplicas acontecieron en la provincia granadina, con cinco temblores en menos de 60 minutos, donde Alhendín fue la zona que más fenómenos registró en un mínimo plazo de tiempo: un sismo de 2,8 a las 10:43, uno de 4,2 cerca de una hora después y luego un último asentamiento cerca de las dos horas. Se destacan temblores en otras regiones como Las Gabias, con un movimiento de 2,6 a las 10:47; en Churriana de la Vega a las 10:53, y de 2,9 en Padul a las 10:57. Aunque no se conocen los detalles precisos de la totalidad de los daños materiales en toda la región, las autoridades confirmaron la atención de tres heridos leves y ya circulan videos que muestran árboles caídos y coches destrozados.