SociedadActualidad

Qué países rodean el Cinturón de Fuego, la zona con mayor cantidad de terremotos en el mundo

El movimiento de las placas tectónicas y los procesos de subducción explican por qué esta región registra una intensa actividad sísmica y volcánica.

El Cinturón de Fuego recibe su nombre por la gran presencia de volcanes activos que guarda en su interior.
El Cinturón de Fuego recibe su nombre por la gran presencia de volcanes activos que guarda en su interior. Imagen generada con la inteligencia artificial de Gemini
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra el 90% de los terremotos del mundo debido a la subducción de placas tectónicas que afectan a países de América, Asia y Oceanía.
  • La fricción y choque entre placas como la de Nazca y la Sudamericana acumulan energía en una franja de 40.000 km que alberga la mayor cantidad de volcanes activos del planeta.
  • Países como Chile, México y Japón enfrentan una constante amenaza sísmica y volcánica, lo que exige estrictas normas de prevención e infraestructura antisísmica permanente.
Resumen generado con IA

Para comprender el Cinturón de Fuego y los terremotos que allí se producen, es necesario tener presentes dos conceptos. Por un lado, el de placas tectónicas como grandes masas rígidas de la Tierra que están en constante movimiento sobre la astenosfera, la parte caliente y blanda del manto superior del planeta. Por otro lado, el concepto de subducción, el proceso geológico por el cual una placa se hunde por debajo de otra, dando origen a sismos.

Terremotos en Sudamérica: qué tienen en común Argentina, Venezuela y Colombia y qué puede pasar

Terremotos en Sudamérica: qué tienen en común Argentina, Venezuela y Colombia y qué puede pasar

Las placas se encuentran en constante movimiento. El mundo está formado por decenas de ellas. Aunque las principales y más grandes son siete, los geólogos señalan que hay más de 50 placas de diferente tamaño, muchas de las cuales son altamente activas, como la placa de Nazca que choca constantemente con la placa Sudamericana, produciendo sismos en la región cercana a la Cordillera de los Andes.

Qué es el Cinturón de Fuego y por qué produce terremotos

El Anillo o Cinturón de Fuego es una de las regiones con mayor cantidad de sismos en todo el mundo. Se trata de una enorme área de 40.000 kilómetros lineales en el océano Pacífico, formado por diversas placas tectónicas en constante movimiento que registran cerca del 90% de los terremotos que se dan en todo el mundo.

Debajo del Pacífico, lasplacas de Nazca, del Pacífico, de Cocos, de Juan de Fuca, la Filipina y parte de la Australiana se mueven, interactuando entre sí, produciendo acumulaciones de energía debajo de la Tierra. Al liberarse esta energía, se producen los terremotos. Pero estas placas no funcionan por sí solas. Aunque son de las más activas del planeta, entran en subducción con las demás placas que las rodean.

Según los especialistas, no es habitual que los terremotos se produzcan en simultáneo en diferentes zonas del Cinturón de Fuego o que se produzcan en más de una región de un mismo país.

Cuáles son los países que rodean el Cinturón de Fuego

El Cinturón de Fuego es una gran franja en forma de “U” que inicia en Nueva Zelanda y se extiende hacia el norte pasando por Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Malasia. En el hemisferio norte sigue por la región de Filipinas, Taiwán y Japón, no sin antes aproximarse a las costas de China y Corea del Sur. Hacia el norte toca parte de Rusia.

Terremotos en Sudamérica: por qué los sismos de Venezuela y Colombia ocurrieron con seis semanas de diferencia

Terremotos en Sudamérica: por qué los sismos de Venezuela y Colombia ocurrieron con seis semanas de diferencia

Cruza por el mar de Bering hacia América, donde pasa por las costas de Canadá y Estados Unidos. Gran parte de América Latina tiene límite con el Cinturón de Fuego. Es el caso de México y los países centroamericanos como Guatemala y Nicaragua. También resultan afectados por los movimientos de sus placas Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Además de concentrar la mayor parte de movimientos telúricos, el Cinturón de Fuego guarda la mayor cantidad de volcanes activos en el mundo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
4

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
5

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
Cuál es el origen de la expresión farmear aura: la historia detrás de la frase viral

Cuál es el origen de la expresión "farmear aura": la historia detrás de la frase viral

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Un alfajor norteño fue elegido el mejor del mundo entre 500 variedades en 2026

Un alfajor norteño fue elegido el mejor del mundo entre 500 variedades en 2026

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Alerta naranja y amarilla por ráfagas de hasta 130 km/h, viento zonda, nevadas y tormentas: cuáles son las provincias bajo riesgo

Alerta naranja y amarilla por ráfagas de hasta 130 km/h, viento zonda, nevadas y tormentas: cuáles son las provincias bajo riesgo

Comentarios