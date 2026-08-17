Qué países rodean el Cinturón de Fuego, la zona con mayor cantidad de terremotos en el mundo

Para comprender el Cinturón de Fuego y los terremotos que allí se producen, es necesario tener presentes dos conceptos. Por un lado, el de placas tectónicas como grandes masas rígidas de la Tierra que están en constante movimiento sobre la astenosfera, la parte caliente y blanda del manto superior del planeta. Por otro lado, el concepto de subducción, el proceso geológico por el cual una placa se hunde por debajo de otra, dando origen a sismos.