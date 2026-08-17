Qué países rodean el Cinturón de Fuego, la zona con mayor cantidad de terremotos en el mundo

Resumen para apurados
- El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra el 90% de los terremotos del mundo debido a la subducción de placas tectónicas que afectan a países de América, Asia y Oceanía.
- La fricción y choque entre placas como la de Nazca y la Sudamericana acumulan energía en una franja de 40.000 km que alberga la mayor cantidad de volcanes activos del planeta.
- Países como Chile, México y Japón enfrentan una constante amenaza sísmica y volcánica, lo que exige estrictas normas de prevención e infraestructura antisísmica permanente.
Para comprender el Cinturón de Fuego y los terremotos que allí se producen, es necesario tener presentes dos conceptos. Por un lado, el de placas tectónicas como grandes masas rígidas de la Tierra que están en constante movimiento sobre la astenosfera, la parte caliente y blanda del manto superior del planeta. Por otro lado, el concepto de subducción, el proceso geológico por el cual una placa se hunde por debajo de otra, dando origen a sismos.
Las placas se encuentran en constante movimiento. El mundo está formado por decenas de ellas. Aunque las principales y más grandes son siete, los geólogos señalan que hay más de 50 placas de diferente tamaño, muchas de las cuales son altamente activas, como la placa de Nazca que choca constantemente con la placa Sudamericana, produciendo sismos en la región cercana a la Cordillera de los Andes.
Qué es el Cinturón de Fuego y por qué produce terremotos
El Anillo o Cinturón de Fuego es una de las regiones con mayor cantidad de sismos en todo el mundo. Se trata de una enorme área de 40.000 kilómetros lineales en el océano Pacífico, formado por diversas placas tectónicas en constante movimiento que registran cerca del 90% de los terremotos que se dan en todo el mundo.
Debajo del Pacífico, lasplacas de Nazca, del Pacífico, de Cocos, de Juan de Fuca, la Filipina y parte de la Australiana se mueven, interactuando entre sí, produciendo acumulaciones de energía debajo de la Tierra. Al liberarse esta energía, se producen los terremotos. Pero estas placas no funcionan por sí solas. Aunque son de las más activas del planeta, entran en subducción con las demás placas que las rodean.
Según los especialistas, no es habitual que los terremotos se produzcan en simultáneo en diferentes zonas del Cinturón de Fuego o que se produzcan en más de una región de un mismo país.
Cuáles son los países que rodean el Cinturón de Fuego
El Cinturón de Fuego es una gran franja en forma de “U” que inicia en Nueva Zelanda y se extiende hacia el norte pasando por Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Malasia. En el hemisferio norte sigue por la región de Filipinas, Taiwán y Japón, no sin antes aproximarse a las costas de China y Corea del Sur. Hacia el norte toca parte de Rusia.
Cruza por el mar de Bering hacia América, donde pasa por las costas de Canadá y Estados Unidos. Gran parte de América Latina tiene límite con el Cinturón de Fuego. Es el caso de México y los países centroamericanos como Guatemala y Nicaragua. También resultan afectados por los movimientos de sus placas Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
Además de concentrar la mayor parte de movimientos telúricos, el Cinturón de Fuego guarda la mayor cantidad de volcanes activos en el mundo.