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Venezuela supera las 6.400 muertes por los terremotos: la búsqueda de cuerpos continúa dos meses después

Los sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron el norte el 24 de junio, principalmente el estado costero de La Guaira.

DESTRUCCIÓN. Al menos 190 edificios se desplomaron.
DESTRUCCIÓN. Al menos 190 edificios se desplomaron.
Hace 22 Hs

Resumen para apurados

  • Venezuela superó las 6.438 muertes por los sismos de junio, según informó el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, mientras siguen las tareas de rescate en el norte del país.
  • Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 derrumbaron 190 edificios en La Guaira y dejaron más de 24.000 viviendas inhabitables, afectando a miles de personas.
  • Miles de damnificados siguen en refugios precarios. El Gobierno prometió 4.000 viviendas para fin de año, pero hasta el momento solo ha entregado 335 unidades.
Resumen generado con IA

Venezuela registra 6.438 muertes por los dos terremotos de junio mientras continúa la búsqueda de cadáveres entre los escombros y la detonación de edificios afectados, según el balance semanal publicado ayer por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.

Las autoridades reportaron 137 muertes más con respecto a los 6.301 fallecidos del registro anterior.

Los sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio, principalmente el estado costero de La Guaira, donde al menos 190 edificios se desplomaron.

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Tras casi dos meses después de la tragedia, voluntarios y familiares se mantienen en la búsqueda de cuerpos entre los escombros.

Los cadáveres aún no recuperados figuran como desaparecidos, pero hasta la fecha el Gobierno no ha publicado una cifra de personas sin localizar.

De acuerdo con el balance, de las casi 60.000 viviendas afectadas por los temblores, unas 24.429 se encuentran inhabitables.

En tanto, miles de damnificados viven en campamentos temporales, muchos en condiciones precarias.

Torrenciales lluvias registradas en la madrugada del domingo destruyeron las carpas ocupadas por los damnificados en algunos de estos campamentos en Caracas.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez prometió viviendas para los damnificados. Hasta ahora registran 335 hogares entregados, de las 4.000 que prometen para el fin de año.

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